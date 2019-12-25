«Коммерсант»: Лукашенко проиграл стратегически 35 25.12.2019, 10:30

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Все на свете когда-нибудь кончается, гласит народная мудрость.

Александр Лукашенко дал большое интервью главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову. Правитель заявил, что дальнейшая независимость республики сомнению не подлежит. А вопрос так называемого наднационального управления союзом двух стран даже не рассматривался на переговорах с Владимиром Путиным. Предположительно 29 декабря Лукашенко ждут в России для подписания «дорожных карт» по двусторонней интеграции. Политический обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе считает, что белорусский диктатор предпринимает последние попытки добиться для себя наиболее выгодных условий.

Есть 30 «дорожных карт» российско-белорусской углубленной интеграции, плюс самая загадочная и интригующая под номером 31. Эта цифра, как известно, для России тоже непростая — под этим номерам значится статья Конституции, что разрешает митинги, собрания и демонстрации. И вот по роковому стечению обстоятельств №31 стал главной интригой и на «союзных» документах. Александр Лукашенко эту тайну нам приоткрыл: в этой статье речь идет о так называемых наднациональных органах управления российско-белорусским союзом — общем парламенте, правительстве и даже президенте.

Бросается в глаза, что в заявлениях белорусского правителя на этот счет прослеживается некий сумбур. Александр Григорьевич уверяет: мы эту самую карту с Владимиром Путиным не обсуждали, отбросили ее в сторону. Далее он читает историку Алексею Венедиктову лекцию о том, что такое государственный суверенитет — это власть над территорией, которой мы, Беларусь, не делимся. По идее, слушатель должен понять это единственным возможным образом: республика не войдет в состав России и не позволит собой как-то еще управлять, останется суверенной. Будет только экономическая интеграция, о которой Лукашенко говорит как бы вскользь — там таможня, оборона и дипломатия.

Но эта пресловутая карта все-таки существует — ее подготовили. И более того, российское правительство — видимо, Дмитрий Медведев не знает, он-то в Сочи на переговорах с Путиным не был — пыталось эту карту вбросить.

Здесь возможна следующая версия: Дмитрий Анатольевич как бы играет роль плохого следователя. Ведь именно он заведует нефтью, газом и деньгами. Ему нужно дебет с кредитом сводить. Вот он и пытается эту самую карту использовать.

А Путин разводит руками: я-то что? Я к вам всей душой. Но Медведев, понимаете, у него же фонды, социальные обязательства. У нас свои затраты. С премьера и за них спрос. Так что давайте решать, Александр Григорьевич. Вон она — 31-я карта — может быть, логично вернуть ее на стол? Или ищите поддержку в другом месте. Нельзя сказать, что именно так и обстоит дело. Есть еще министры экономического блока. Они тоже могут быть против — с них ведь тоже спрос.

При этом заметно, что на Лукашенко оказывается серьезное давление. И он отбивается, как может: то грозит России войной с НАТО, то мифическими националистами, то готов закупать газ в Польше. Ему тяжело. Старая формула, «я — ваш единственный союзник», больше не работает. Лукашенко проиграл стратегически. Все на свете когда-нибудь кончается, гласит народная мудрость. Нельзя бесконечно выезжать на одной и той же формуле. Ну, выиграет год. Но ведь все равно рано или поздно придется принимать серьезное и рискованное решение — сказать союзнику «да» или «нет». И в том, и в другом случае он рискует потерять власть. Без субсидий экономику ждет крах. Но теоретически можно начать рыночные реформы и объяснить это народу. А что касается союза, у него ведь может быть только один президент.