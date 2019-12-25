Видеофакт: Украинский каскадер пересек Днепр на мотоцикле

Видеофакт: Украинский каскадер пересек Днепр на мотоцикле5
- 25.12.2019, 10:41
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Такой трюк выполнили впервые.
24 декабря в Киеве украинский каскадер Сергей Совяк на мотоцикле пересек реку Днепр в районе Труханова острова. Видео заезда опубликовал телеканал НТН.
Вместо заявленных трех километров по воде Совяк проехал пять – со скоростью около 70 км/час. Перед окончательным заездом каскадер сделал пробный "рейс" вдоль берега.
В Украине трюк выполнили впервые. Для этого на мотоцикл навесили специальные лыжи.