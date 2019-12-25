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В результате жесткой посадки Ми-8 в РФ пострадали три человека

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  • 25.12.2019, 10:47
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В результате жесткой посадки Ми-8 в РФ пострадали три человека

При посадке вертолет опрокинулся на бок.  

В результате аварийной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае, по предварительным данным, пострадали три человека.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным спасателей, Ми-8 совершил жесткую посадку в районе поселка Байкит. На борту вертолета авиакомпании "КрасАвиа" находилось 29 человек.

При посадке вертолет опрокинулся на бок.  

Напомним, 24 декабря в Хабаровском крае России потерпел крушение истребитель пятого поколения Т-50 (Су-57), принадлежащий заводу-изготовителю. 

Основными версиями крушения истребителя являются неисправность и ошибка пилотирования. 


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