В результате жесткой посадки Ми-8 в РФ пострадали три человека 5 25.12.2019, 10:47

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При посадке вертолет опрокинулся на бок.

В результате аварийной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае, по предварительным данным, пострадали три человека.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным спасателей, Ми-8 совершил жесткую посадку в районе поселка Байкит. На борту вертолета авиакомпании "КрасАвиа" находилось 29 человек.

При посадке вертолет опрокинулся на бок.

Напомним, 24 декабря в Хабаровском крае России потерпел крушение истребитель пятого поколения Т-50 (Су-57), принадлежащий заводу-изготовителю.

Основными версиями крушения истребителя являются неисправность и ошибка пилотирования.