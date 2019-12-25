Назван самый популярный смартфон 1 25.12.2019, 11:26

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И десятка лучших.

По итогам третьего квартала 2019 года самым популярным смартфоном стал продукт от Apple, пишет 9to5mac.

Как выяснили аналитики, самым продаваемым телефоном стал iPhone XR, который принес американской компании 3% от всех продаж.

На втором месте Galaxy A10 от Samsung. Этот смартфон набрал 2,6% рынка.

Замыкает пьедестал лидеров еще одна модель Samsung-A50 с показателем в 1,9% от мировых продаж. У Samsung сразу три модели попали в топ-10.

Также в десятке самых популярных смартфонов числятся Oppo A9, iPhone 11, A5s и A5, Galaxy A20, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30.