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Троллинг или безумие эпохи?

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  • Константин Фрумкин
  • 25.12.2019, 11:40
  • 1,384
Троллинг или безумие эпохи?

Вот такой «коммунизм с человеческим лицом».

Сейчас, изучая различные версии коммунистической утопии в фантастике дошел до книги чешского писателя Яна Вайсса "В стране наших внуков" (1959).

По сравнению с большинством советских книг этого рода в литературном отношении книга Вайсса гораздо профессиональнее и как-то человечнее. Но и в ней…

Итак, коммунизм, все товары бесплатны, юридически можно не работать, никто вроде не заставляет – и вот герой, неудачливый поэт, решает не работать. Но это – юридически можно, а на самом деле...

И юноша подвергается сильнейшему остракизму, девушка от него уходит, его выгоняют из футбольной команды, родственники и друзья уговаривают его одуматься. А затем "тунеядец" становится жертвой грандиозного розыгрыша: ему говорят, что вокруг все больше людей бросают работу, так что товаров и услуг становится все меньше, достать кофе и сигареты становиться все более затруднительно.

И когда в душе героя возникает переворот, и он ищет работу – выясняется что свободной работы нигде нет.

Чем же кончается дело? Герой сам придумывает себе работу - и какую! Решает начищать до блеска грандиозную и выполненную из золота статую Ленина, запечатленного в момент произнесения знаменитой фразы "есть такая партия!" Вот это образ! Доведенный общественным давлением блудный сын падает к ногам золотого идола.

Но дальше: кто же устроил розыгрыш? Некий "санаторий по лечению характеров": "Лечебница располагает огромным аппаратом, в ее распоряжении находится добровольное общество содействия, у нее есть свои предприятия…" (не в Сибири ли эти предприятия?)

Троллинг или безумие эпохи? Во всяком случае "там излечивают гордость и заносчивость, эгоизм, чувство неполноценности и трусость"…

Константин Фрумкин, Facebook


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