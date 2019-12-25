Православное Рождество 25 декабря: как церковь на Волыни празднует по-новому

Православное Рождество 25 декабря: как церковь на Волыни празднует по-новому2
- 25.12.2019, 11:45
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Верующие не хотят отмечать Рождество после Нового года.
На Волыни в главном храме епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) в этом году впервые проведут два рождественских богослужения: 25 декабря и 7 января.
Так глава епархии владыка Михаил отреагировал на публичное письмо части верующих. Он называет празднование Рождества до Нового года "декоммунизацией" и движением к европейским традициям, сообщает BBC.
На доске объявлений Свято-Троицкого кафедрального собора, главного в Волынской епархии ПЦУ, есть сообщение о проведении рождественской службы в ближайшую среду, 25 декабря.
Владыка Михаил был главным соперником предстоятеля ПЦУ Епифания во время проведения Учредительного собора и выборов главы церкви год назад. А потом часто критиковал новоизбранного предстоятеля.
Сейчас руководство ПЦУ не советует праздновать Рождество 25 декабря и считает этот шаг преждевременным, а потому позицию Михаила обозреватели воспринимают как некое продолжение недопонимания.
"Изменить атмосферу"
Праздничное богослужение в епархии решили провести в ответ на обращение нескольких тысяч прихожан, которые еще в ноябре опубликовали открытое письмо к митрополиту Луцкому и Волынскому Михаилу со "смиренной просьбой".
Верующие не хотят отмечать Рождество после Нового года. Пишут, что более 90 лет назад советская власть изменила праздничные акценты в пользу атеизма, и просят помочь изменить атмосферу предпраздничных ожиданий.
Рождественский пост подписанты также начали раньше - 15 ноября.
"25 декабря - это не только католическое Рождество, а общехристианское. Всеправославный собор в Константинополе в 1923 году решил, что православные христиане согласно более точному григорианскому календарю должны отмечать Рождество Христово 25 декабря. На это согласились все страны кроме тех, что были под влиянием Советского Союза", - говорится в письме.
"Большинство поместных православных Церквей празднуют Рождество именно 25 декабря. Однако Украина до сих пор остается в советской (теперь - российской) парадигме", - отмечают его авторы.
"Филарет этого не любил"
Митрополит Луцкий и Волынский Михаил рассказывает, что принял решение в пользу богослужения 25 декабря, поскольку есть обращения, а также потому, что празднование Рождества в этот день является логичным. Однако проведет его еще раз - традиционно в январе - для верующих с другой позицией:
"Мы не отменяем ничего, мы просто расширяем время празднования Рождества Христова, - рассказывает он. - Поэтому те люди, которые пожелают прийти 7-го, придут 7-го, те, которые - 25-го, придут 25-го. Мы и первых, и вторых не лишим возможности порадоваться Дню рождения Иисуса Христа. С любовью жду всех!"
О себе он говорит, что не один год празднует Рождество Христово 25 декабря, но только в узком кругу. Почему он не заявлял о своей позиции ранее?
"Не говорили во всеуслышание, потому что патриарх [Филарет, воглавлявший УПЦ КП до октября 2018 года] этого не любил. У них так было утверждено. А сегодня, когда есть новая церковь, соответственно, могут быть и совсем другие новые традиции, и уже мы становимся ближе к европейским церквям", - говорит митрополит.
"В предыдущие годы я точно так же праздновал, но не заявлял об этом, потому что была другая власть, другая церковь, были другие традиции. Ну, а теперь наступил день декоммунизации церковных традиций неправильных", - добавляет он.
Владыка Михаил демонстрирует доказательства в подтверждение того, что Рождество в канун Нового года является истинным, - две богослужебные книги, 1982-го (издательства Московской патриархии) и 2002 года (УПЦ Киевского патриархата).
Говорит, что эти издания для священников - как правила дорожного движения для водителей. Он показывает страницу, где указана дата Рождества - 25 декабря.
Когда отмечать Рождество?
По словам историков, традиция отмечать 25 декабря как день рождения Иисуса Христа восходит еще к концу II - началу III века.
В настоящее время большинство христиан в мире - католики и почти все протестанты - празднуют Рождество 25 декабря.
Также 25 декабря отмечают Рождество Константинопольская (кроме Афона), Антиохийская, Александрийская, Кипрская, Болгарская, Румынская, Элладская и большинство других православных церквей.
Русская, Грузинская, Иерусалимская, Сербская православные церкви, а также монастыри на Афоне, Польская и восточнокатолические церкви празднуют Рождество 25 декабря по юлианскому календарю (7 января по новому стилю).
Армянская апостольская церковь (кроме Армянского патриархата в Иерусалиме), а также древневосточные церкви отмечают Рождество вместе с Крещением Господним (под общим названием Богоявления) 6 января.
Что говорят люди?
Священник расспрашивал коллег из других епархий об их рождественских служениях. Говорит, что большинство поддерживает и многие будут служить в этот день:
"Но не все готовы смело об этом сказать. У меня есть один коллега, он говорит: "Я буду 25-го служить. Но если что, буду говорить, что служил в честь праздника Спиридона Тримифунтского Чудотворца. А если будет тихо, скажу, что рождественское богослужение. В зависимости от того, как народ отреагирует".
Еще не все лучане слышали о возможности праздновать Рождество Христово 25 декабря. Кто-то поддерживает изменения, а кто-то - категорически против.
"Европа когда празднует? 25-го! Так что - на москалей будем смотреть, что они будут держать свою монополию на седьмое? Надо потихоньку внедрять, чтобы присоединиться к мировому сообществу", - рассказывает 71-летний Анатолий.
"Я не знаю, зачем что-то менять. Это, я считаю, неправильно. Всегда 7-го отмечали", - считает 20-летняя Анфиса.
А 84-летний Андрей говорит, что праздновать Новый год перед Рождеством неправильно, потому что это еще время поста.
"Дело в том, что Новый год отмечают в пост, люди гуляют, выпивают и даже морды бьют. А на Рождество 7-го делают такой ангельский вид, будто они не виноваты ни в чем. Получается накладка. Нужно присоединиться к мировому сообществу, праздновать весь период скоромных праздников без всякой водки", - доказывает он.
Владыка Михаил, между тем, предполагает, что потребуется как минимум 15 лет, чтобы украинцы приняли календарное новшество.
В ПЦУ советуют не спешить
В ПЦУ идею двойного празднования называют поспешным и непродуманным шагом.
"Поспешная календарная реформа - и даже непродуманные попытки сейчас прорекламировать ее предложениями удвоения празднования - потенциально законсервируют в Московском патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед", - написал в "Фейсбуке" заместитель главы управления Православной церкви Украины по внешним связям Евстратий Зоря.
По его словам, риски от реформы сейчас - очевидны и реальны, в отличие от пользы для верующих.
Недавно в интервью Украинской службе Би-би-си митрополит Епифаний говорил, что перенос даты празднования Рождества сейчас не ко времени: "Когда дозреем к этому, увидим, что народ готов, - тогда и перейдем".
"Да, в социальных сетях мы видим определенную эйфорию, но, к сожалению, не все люди, которые пишут и поддерживают реформу в Facebook, так же активно посещают храмы", - сказал Епифаний.
Он также считает, что Московский патриархат будет использовать историю с переносом Рождества для усиления раздоров.