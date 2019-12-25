«Баста»: Врачам сокращают премии на 80% 11 25.12.2019, 11:53

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Медики не знают, как выжить.

О новом виде расчета для бюджетников сообщил подписчик телеграм-канала «Баста!».

- Не так давно было объявлено об изменениях в начислении зарплат для бюджетников, и у нас в медицинских кругах практически сразу прошла информация о том, что с нового года обязательное премирование будет составлять не 25% от заработной платы, а 5%, то есть нам премии сокращают на 80%. При этом руководство будет теперь автономно решать кому платить больше этих 5% и на сколько.

Это значит, что премии будут щедро раздаваться только своим ставленникам-кумовьям либо "идеологически правильным" работникам.

Честно говоря, у нас в больнице зарплаты не самые высокие, притом что это Минск, а про регионы страшно даже подумать, ведь если нам денег не хватает, то там наши коллеги на стену порой лезут. И это врачи, а ведь есть еще и средний медперсонал, которому совсем туго будет после таких "реформ."

Сейчас зима, погода еще терпимая, но через месяц точно будет не самая благоприятная, хотя пациентов уже много, а медики тоже имеют свойство болеть. Это значит, что сейчас мы уже перерабатываем и чаще всего бесплатно. У меня двое детей, которых нужно одеть и кормить, к этому добавляем плату за коммуналку, добавляем отопительный сезон и школьное вымогательство к новому году и выходит, что сами мы своей семьей в Новый год даже стол накрыть себе можем позволить со скрипом.

Вот вам и повышение ЗП и новый вид расчета для бюджетников, как дальше жить - одному богу известно.