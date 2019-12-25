«Здесь будет только правда»: Милевский создал канал на Youtube 25.12.2019, 12:16

АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ

Форвард запустил свой новый проект.

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский, который ныне выступает в Беларуси за брестское «Динамо» создал свой канал на Youtube «Миля».

Первое видео на канале посвящено Александру Алиеву.

«Первый видос на моем канале я записал в родном Киеве с кентом - Санычем Алиевым. Как в старые добрые времена мы прочувствовали атмосферу лучших ночных заведений столицы. Только тут Милевский и Алиев без цензуры! Здесь будет только правда», - написал в описании Милевский.