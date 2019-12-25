«Здесь будет только правда»: Милевский создал канал на Youtube
- 25.12.2019, 12:16
Форвард запустил свой новый проект.
Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский, который ныне выступает в Беларуси за брестское «Динамо» создал свой канал на Youtube «Миля».
Первое видео на канале посвящено Александру Алиеву.
«Первый видос на моем канале я записал в родном Киеве с кентом - Санычем Алиевым. Как в старые добрые времена мы прочувствовали атмосферу лучших ночных заведений столицы. Только тут Милевский и Алиев без цензуры! Здесь будет только правда», - написал в описании Милевский.