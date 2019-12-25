Генералы неопознанной войны Владимир Халип

25.12.2019, 13:07

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Владимир Халип

Власть решила всех нас защитить. И не откладывать затею в долгий ящик.

Нет, никто войска не двинул к священным рубежам. Просто в срочном порядке 19 декабря было созвано совещание Совбеза по причине, не терпящей промедления и неуместной волокиты. Спешка оправдана и вполне понятна. Есть ли вообще у государства задача более важная, чем оборона от врага, коварного и злого? А потому удивительно весьма, что средства массовой информации без должного внимания отнеслись к этому событию.

Не заметили, недооценили. А ведь событие масштабное. Можно сказать, грандиозное. И обставлено было соответственно. С обилием многозначительных пауз и впечатляющих жестов. В обществе оно могло бы вызвать ощущение непоколебимой уверенности и спокойствия. Таков был расчет власти. Иначе объяснить невозможно, зачем понадобилось затевать это непременно в суматошном декабре, когда все тут просто тонет в вихре неукротимой интеграции.

Время покажет, насколько значимой и обоснованной была эта внезапная встреча на высшем уровне. А сейчас, по свежим следам, стоило бы отметить, что не так уж часто собираются, будто по тревоге, генералы, гэбисты, милицейские и прочие чины, чтобы предпринять что-то решительное и даже судьбоносное. Тем более, что предстояло им принять новый «План обороны» и «Концепцию строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года». Можно разве что изумиться самоуверенности этой власти, которая рассчитывает в нынешнем составе дотянуть до следующего десятилетия.

Пока дозволено было присутствовать тележурналистам на этих суровых посиделках, по бумажке зачитали очень важную для власти мысль об особой роли и предназначении наших войск.

«Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается. Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику. Основное предназначение Вооруженных Сил заключается в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны».

Потрясающий пассаж! Особенно о защите суверенитета и независимости. Генералы даже пребывали какое-то мгновение в состоянии слегка индифферентном. И трудно было понять, какое впечатление на них произвел этот мобилизующий абзац. А вот у читателей из числа тех, кого эта бравая команда подрядилась защищать , вполне могли возникнуть весьма прямолинейные вопросы. С коварным врагом из дальнего зарубежья все и так понятно. А как быть, если на суверенитет и независимость недвусмысленно позарится так называемый союзник? Останется ли в силе «основное предназначение»?

Но тут не все так элементарно, а потому досужее любопытство едва ли уместно. Есть у генералов свои тайны и приоритеты. И процесс подготовки упомянутых выше документов далеко не прост. Оказывается, старательно и даже скрупулезно наши стратеги изучали опыт конфликтов в Сирии, Украине, Боливии, Венесуэле. Конечно, наиболее дотошным налогоплательщикам хотелось бы знать, был ли при этом учтен еще и опыт межплеменных конфликтов в Африке? Изучены ли особенности тактики известных всем аборигенов, столь успешно противостоявших внезапному вторжению каких-то чужестранцев, и даже съевших по такому поводу некоего Кука?

Однако ответа на подобные вопросы придется долго ждать. Совет безопасности волнуют сейчас проблемы иного порядка. Как утверждают генералы, война в качестве основной угрозы на этом совещании даже не рассматривалась. Один из его участников, новоиспеченный шеф ОДКБ, сказал потом журналистам, что в главном документе внимание было уделено прежде всего вопросам дестабилизации в стране. «Это реальность нашей современности, с которой столкнулись по всему миру: все начинается с дестабилизации ситуации в стране, провоцирования внутреннего вооруженного конфликта».

Так вот откуда это непонятное пристрастие к отработке на всякого рода маневрах тактики борьбы с какими-то таинственными группами невесть откуда возникших террористов. Это все материализация тревожных снов и нелепых фантазий запуганного напрочь руководства. Вполне возможно, атавизмы почти забытой империи времен незапамятных. Там каждый, от шефа жандармов до последнего дворника, знал, что главные враги его величества – «скубенты и сицилисты». Долгое общение с союзниками, эту империю возрождающими, бесследно не проходит.

А потому и генерал, исполняющий обязанности начальника Генштаба, озабочен тем же: «Сейчас в большей степени конфликты протекают совсем по-другому. Расшатывается обстановка в стране, действуют мелкие группы, оппозиция, разведывательно- диверсионные группы». Вот так, вроде бы случайно, невзначай, оппозиционеры оказались в одном ряду с разведчиками и диверсантами. С чего бы вдруг?

Да все тут просто. В эти же декабрьские дни на улицы и площади вышли граждане страны, которые, в отличие от бравых генералов, давно поняли, что скрывается за скромным термином «углубление интеграции». Они знают, что устроил основной союзник этой власти в Грузии, в Южной Осетии, в Крыму, в Донбассе. Они читают Конституцию , чтобы напомнить всем, в том числе и генералам, что защита страны и ее независимости – священный долг и обязанность каждого.

Но вот оказалось вдруг, что именно таких людей власть ненавидит и боится. А потому генералы и прочие стратеги старательно изучают опыт Венесуэлы и Боливии. Готовятся к какой-то неведомой, пока что неопознанной войне. Да еще пугают обывателя казарменными страшилками про злую оппозицию, которая где-то что-то там у них «расшатывает».

Однако с выводами не следует спешить. Совбез принял фундаментальные документы. Целый год работали над ними. Задуман был поистине грандиозный план строительства Вооруженных Сил страны. По сути, остается в итоге лишь один вопрос - скромный, ненавязчивый: а они что, пока еще так и не построены?..

А в остальном – картина идеальная. Выше помянутые планы просчитаны вплоть до 2030 года. Вот так и вознамерились все эти хлопотуны в погонах сидеть на своих местах долго и упорно. А потому главный полководец ОДКБ и замечает совершенно откровенно и бесцеремонно: «Мы будем планомерно повышать расходы на оборону».

Да кто бы сомневался! Денег-то в казне - навалом.

Владимир Халип, специально для Charter97.org