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За проезд по Керченскому мосту российского поезда завели уголовное дело

  • 25.12.2019, 13:26
За проезд по Керченскому мосту российского поезда завели уголовное дело

Пересечение государственной границы Украины было незаконным.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом РФ государственной границы Украины.

Об этом в Telegram сообщает прокуратура АРК.

"Сегодня, 25 декабря 2019 года, прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины компанией "Гранд-Экспресс", которая организовала перевозки пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь (ч. 1 ст. 332 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка незаконным действиям должностных лиц компании перевозчика, а также незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и оккупированым Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права.

Как сообщалось, 23 декабря президент РФ Владимир Путин в оккупированном Крыму принял участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Керченскому мосту.

Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.


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