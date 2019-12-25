Песков: Минск волен искать любые варианты поставок нефти 25.12.2019, 13:35

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Путина заявил, что Россия не будет навязывать Лукашенко свою нефть.

Беларусь вольна воспользоваться любыми вариантами поставок нефти, если они выгоднее того, что предлагает Россия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского правителя о том, что Минск в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в Российской Федерации вынужден искать альтернативные источники поставок нефти. Песков подчеркнул, что в Кремле не считают такие заявления недружественными, передает ТАСС.

"Почему недружественные? Беларусь вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодные, чем то, что предлагается со стороны РФ, - сказал он. - В данном случае мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже того, что есть на рынке".

Представитель Кремля добавил, что Москва "с достаточной серьезностью воспринимает любое заявление главы Беларуси". "Мы внимательно знакомимся со всеми заявлениями. В данной ситуации это вопрос экономической и коммерческой целесообразности, и работа здесь продолжается. Большего здесь сказать нельзя", - заявил Песков.

Песков не исключил, что в дальнейшем взаимодействие Москвы и Минска будет вестись на равных условиях, но при нынешнем уровне интеграции двух стран речь идет о коммерческих вопросах.

"В данном случае речь идет, естественно, о вопросе коммерческом. Безусловно, при нынешнем уровне нашей интеграции нельзя говорить о равных условиях для российских и белорусских потребителей по всем параметрам, нынешний уровень интеграции этого не предусматривает", - заявил он.

При этом, по его словам, "со временем и в рамках ЕврАзЭС, и в рамках "союзного государства", после того, как интеграционные процессы пойдут дальше, уже возможна имплементация каких-то иных, более продвинутых режимов". "А сейчас пока речь идет о коммерческих вопросах, работа продолжается, согласование продолжается", - отметил Песков.

Таким образом он прокомментировал слова Лукашенко о том, что действия РФ в газовых и нефтяных вопросах вынуждают Минск находиться в поиске альтернативы. 24 декабря белорусский диктатор упомянул существующую возможность реверсной закупки нефти через Польшу.

Россия и Беларусь ведут переговоры о закупке российской нефти. Планируемые объемы поставок на 2020 год - 24 млн тонн. Среди разногласий сторон - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли, Беларусь хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью.

Шероховатости в отношениях

Остающиеся несогласованными вопросы интеграции РФ и Беларуси не говорят о кризисной ситуации, уверен Песков. Он не согласен с Лукашенко, по оценке которого, страны находятся на этапе "раздорожья".

"Переговоры, которые были и месяцем ранее в Сочи [у правителей РФ и Беларуси], и которые несколько дней тому назад были в Санкт-Петербурге, с нашей точки зрения, свидетельствуют об обратном", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, "обсуждаются очень предметные вопросы, правительства России и Беларуси проделали титаническую работу по согласованию целого пакета дорожных карт в плане продвижения в русле интеграции двух стран и укрепления "союзного государства"". "Это работа действительно без преувеличения титаническая", - повторил оценку Песков.

Он констатировал: "Остаются несогласованные вопросы [интеграции], что, однако, не свидетельствует о том, что мы находимся в какой-то там кризисной ситуации".

"Ясно, что контакты будут продолжаться, ясно, что уровень интеграции сейчас уже настолько высок и страны настолько тесно связаны друг с другом, что какие-то шероховатости, конечно, неизбежно есть и будут оставаться", - отметил Песков. И подчеркнул: "Но общий фон это не портит".