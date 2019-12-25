В Германии покажут историю еврейской девочки, ставшую мировым бестселлером 25.12.2019, 13:44

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Кадр из фильма "Как Гитлер украл розового кролика"

В кинопрокат выходит экранизация бестселлера «Как Гитлер украл розового кролика».

Девятилетняя Анна в отчаянии. Родители разрешили ей взять с собой только одну-единственную игрушку, поэтому ее плюшевый розовый кролик остается в Германии. Но в мыслях он всегда с Анной, сначала в Цюрихе, потом в Париже и в Лондоне. История еврейской девочки, вынужденной бежать с родителями из нацистской Германии, хорошо известна на Западе. Автобиографический роман британской писательницы Джудит Керр "Как Гитлер украл розового кролика" переведен и на русский язык. А в Германии книга даже входит в школьные программы, передает Немецкая волна.

Новая экранизация

Опубликован был роман на английском языке в 1971 году. На немецкий два года спустя его перевела Аннемари Бёлль (Annemarie Böll), жена нобелевского лауреата Генриха Бёлля (Heinrich Böll). Автор романа Анна Джудит Гертруда Керр (таково ее полное имя) родилась в Берлине в семье известного театрального критика и эссеиста Альфреда Керра, книги которого были в числе сожженных нацистами в мае 1933 года.

Кадр из фильма "Как Гитлер украл розового кролика"

Новая экранизация следует судьбе семьи и сюжету книги. Анна живет в Берлине. Ее отец - известный публицист, не приемлющий Гитлера и национал-социалистов. Он не скрывает своего отношения к ним и пишет об этом в своих статьях. Действие фильма начинается непосредственно перед выборами в Германии в марте 1933 года, которые приведут к власти нацистов. Отец Анны осознает опасность для семьи. Решение бежать в Швейцарию принимается быстро, спешно пакуются чемоданы... Приходится брать только самое необходимое, и плюшевый кролик остается в Германии. Джудит Керр нашла сильный литературный образ для боли от потери родины: это любимая игрушка, которой больше нет рядом.

Глазами ребенка

"Меня всегда поражала легкость этой истории, - говорит режиссер фильма Каролина Линк (Caroline Link). - Речь идет об изгнании, о бегстве из нацистской Германии, а тон оптимистичный, почти беззаботный". Книга (а теперь и фильм) на тему национал-социализма и антисемитизма - и "почти беззаботный тон"? Как такое возможно? Джудит Керр писала эту книгу для детей. Она пыталась рассказать об ужасах нацистской эпохи, не травмируя психику юных читателей. Ей это удалось. Детская книга "Как Гитлер украл розового кролика" (так она называется в русском переводе), книга совсем не на детскую тему, стала мировым бестселлером.

"Девочка и ее брат воспринимали все происходящее как какое-то приключение", - сказала Каролина Линк в интервью DW. "Детям не надо бояться этой истории, - считает она. - История эта не жестокая и не ужасная, у нее много положительных сторон, несмотря на то, что Анна и ее семья внезапно потеряли родной дом, материальный достаток и возможность говорить на родном языке".

Дискомфорт на Рождество

В прошлом Каролине Линк удавалось раскрывать в своих фильмах эмоционально сложные темы, не перегружая при этом зрителя пафосом и сентиментальностью. С таким же намерением она бралась и за экранизацию книги Джуди Керр. "Бесстрашие, с которым Анна смотрит в будущее и ищет свой путь в новую жизнь, всегда меня очень трогало", - сказала Линк, прочитавшая эту книгу еще подростком.

Кадр из фильма "Как Гитлер украл розового кролика"

И все же картина вызывает дискомфорт, считают некоторые критики. Возможно, его не почувствуют юные зрители. Но вот в одной из первых рецензий ежемесячная газета еврейской общины Германии "Jüdische Rundschau" пишет о том, что фильм, по ее мнению, чересчур "аполитичен". Правда, экранизация книги не стала китчем, что при данной трактовке исторического материала можно было бы ожидать.

Дистрибьютор рекламирует фильм "Как Гитлер украл розового кролика" как "рождественский фильм для семейного просмотра". Уже от этого может стать не по себе. История еврейской семьи, бежавшей от нацистов, рассказ об изгнании, антисемитизме и ксенофобии плохо сочетается с идиллическими представлениями о семейном Рождестве. Может быть, премьеру фильма следовало бы показать в другое время?..