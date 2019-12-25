Джастин Бибер заявил о возвращении на сцену 1 25.12.2019, 14:09

Джастин Бибер

Анонсирован релиз нового альбома музыканта и большой гастрольный тур.

Канадский музыкант Джастин Бибер, в марте этого года заявивший, что уходит со сцены из-за депрессии и внутренних проблем, анонсировал свое возвращение. Сообщение об этом появилось на официальном YouTube-канале певца.

Бибер обнародовал название и дату выхода нового трека – 3 января выйдет композиция Yummy, которая даст старт релиза его пятого студийного альбома и гастрольного тура.

Название альбома пока неизвестно.

"Как люди, мы несовершенны. Мое прошлое, мои ошибки, все то, что я пережил, привело меня к истине. Я чувствую, что эта музыка отличается от предыдущих альбомов только потому, что я нашел свое место в жизни. Я рад исполнить его и гастролировать. У каждого из нас разные истории. Я счастлив поделиться своей," – рассказал Джастин Бибер.