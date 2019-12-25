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В Минске подорожал проезд в общественном транспорте

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  • 25.12.2019, 14:20
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В Минске подорожал проезд в общественном транспорте
Фото: bymedia

Билеты подорожали на 5 копеек.

Также выросла стоимость проезда в пригородных автобусах. Решение об этом прошло согласование Минюста и уже опубликовано на pravo.by.  В решении Мингорисполкома отмечается, што нововведение начинает действовать после официальной публикации.

Минск последним повышает цены на транспорт. С 11 декабря стоимость проезда повысилась в Брестской области, с 15 декабря в Гродненской, Гомельской и Минской, с 18 декабря в Витебской, а с 20 декабря — в Могилёвской.

В последний раз стоимость проезда в Минске на городском общественном транспорте выросла 1 ноября 2017 года — на 5 копеек. После повышения билет на одну поездку стал стоить 60 копеек.


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