FourFourTwo назвал 10 лучших матчей десятилетия 25.12.2019, 14:25

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ФОТО: SCANPIX

Лидером назвали матч чемпионата мира.

Известный портал FourFourTwo составил топ-10 лучших футбольных матчей последнего десятилетия.

Список возглавил матч чемпионата мира 2014 "Бразилия - Германия". Второе место за игрой "Сити" и КПР. На третьем расположилась игра "Барселоны" и "Реала", пишет korrespondent.net.

10 лучших матчей десятилетия

1. Бразилия — Германия 1:7 — 8 июля 2014 года

2. Манчестер Сити 3:2 КПР — 13 мая 2012 года

3. Барселона 5:0 Реал — 29 ноября 2010 года

4. Барселона 6:1 ПСЖ — 8 марта 2017 года

5. Реал 2:3 Барселона — 23 апреля 2017 года

6. Ливерпуль 4:3 Боруссия Д — 14 апреля 2016 года

7. Барселона 2:2 Челси — 24 апреля 2012 года

8. Барселона 1:0 Интер — 28 апреля 2010 года

9. Ньюкасл 4:4 Арсенал — 5 февраля 2011 года

10. Челси 2:2 Тоттенхэм — 2 мая 2016 года