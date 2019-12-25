FourFourTwo назвал 10 лучших матчей десятилетия
- 25.12.2019, 14:25
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Лидером назвали матч чемпионата мира.
Известный портал FourFourTwo составил топ-10 лучших футбольных матчей последнего десятилетия.
Список возглавил матч чемпионата мира 2014 "Бразилия - Германия". Второе место за игрой "Сити" и КПР. На третьем расположилась игра "Барселоны" и "Реала", пишет korrespondent.net.
10 лучших матчей десятилетия
1. Бразилия — Германия 1:7 — 8 июля 2014 года
2. Манчестер Сити 3:2 КПР — 13 мая 2012 года
3. Барселона 5:0 Реал — 29 ноября 2010 года
4. Барселона 6:1 ПСЖ — 8 марта 2017 года
5. Реал 2:3 Барселона — 23 апреля 2017 года
6. Ливерпуль 4:3 Боруссия Д — 14 апреля 2016 года
7. Барселона 2:2 Челси — 24 апреля 2012 года
8. Барселона 1:0 Интер — 28 апреля 2010 года
9. Ньюкасл 4:4 Арсенал — 5 февраля 2011 года
10. Челси 2:2 Тоттенхэм — 2 мая 2016 года