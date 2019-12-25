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Самый высокий баскетболист НБА стал дирижером

  • 25.12.2019, 14:46
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Самый высокий баскетболист НБА стал дирижером
Тако Фалл

Публика приняла его с восторгом.

Самый высокий баскетболист НБА Тако Фалл временно стал дирижёром симфонического оркестра "Boston Pops".

Центрового "Бостон Селтикса" пригласили на сцену во время исполнения популярной рождественской композиции "Sleigh Ride" ("Катание на санях"). И он дирижировал! До сих пор такие высокие люди в качестве дирижёра не выступали.

Тако Фаллу 24 года. Он — сенегальский баскетболист, который проводит первый сезон в НБА. Его рост составляет 2 метра 31 сантиметр.


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