Самый высокий баскетболист НБА стал дирижером
- 25.12.2019, 14:46
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Публика приняла его с восторгом.
Самый высокий баскетболист НБА Тако Фалл временно стал дирижёром симфонического оркестра "Boston Pops".
Центрового "Бостон Селтикса" пригласили на сцену во время исполнения популярной рождественской композиции "Sleigh Ride" ("Катание на санях"). И он дирижировал! До сих пор такие высокие люди в качестве дирижёра не выступали.
Тако Фаллу 24 года. Он — сенегальский баскетболист, который проводит первый сезон в НБА. Его рост составляет 2 метра 31 сантиметр.
Tacko Fall conducted an entire orchestra through "Sleigh Ride" tonight.— Bleacher Report (@BleacherReport) December 24, 2019
Legend.
(via @nicolecyang)pic.twitter.com/bmBZjRc6UE