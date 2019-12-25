СК возобновил уголовное дело по факту исчезновения генерала Юрия Захаренко 10 25.12.2019, 15:07

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Юрий Захаренко

Об этом сообщил правозащитник Олег Волчек.

Он получил соответствующее уведомление из Следственного комитета за подписью начальника отдела, следователя Юрия Варавко, передает «Радыё Свабода».

Согласно сообщению СК, приостановленное предварительное расследование по делу Захаренко восстановлено 18 декабря - через 2 дня после резонансного интервью Deutsche Welle, в котором Юрий Гаравский, который назвал себя бойцом белорусского «эскадрона смерти», рассказал, как участвовал в похищении и убийстве противников Александра Лукашенко 20 лет назад под командованием Дмитрия Павличенко.

По словам Олега Волчека, скорее всего, основанием для возобновления уголовного дела об исчезновении Захаренко появились благодаря заявлению Гаравского в СМИ, обращению «физического лица, которое не скрывалось за масками и представилось». После большого резонанса, который приобрели эти заявления, после многочисленных комментариев правозащитников Следственный комитет вынужден был возобновить дело.

По любой информации в СМИ не обязательно ждать заявления или ходатайства родственников, а в заявлении Гаравского действительно были веские обвинения и очень интересная информация, которую надо проверять, отмечает правозащитник.

«Им также нужно присоединить этот видеозапись Deutsche Welle к делу и разбираться с заявлениями, озвученными в интервью. Если там клевета, Следственный комитет обязан обращаться в правоохранительные органы и писать, что это клевета, информация не подтвердилась - это целый процесс», - сказал Олег Волчек.

Правозащитник считает, что автоматически приостановленые дела о похищении Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского также скоро будут возобновлены. Ходатайства в Следственный комитет о возобновлении предварительного следствия подавали родственники пропавших Светлана Завадская и Ирина Красовская 23 и 22 декабря соответственно.

7 мая 1999 года был похищен и вероятно убит бывший министр внутренних дел Беларуси, лидер оппозиции генерал Юрий Захаренко.

16 сентября 1999 года пропали без вести бывший председатель Центризбиркома и вице-спикер Верховного Совета Беларуси Виктор Гончар, который готовил импичмент Александру Лукашенко, и его друг, бизнесмен Анатолий Красовский. Позже на минской улице Фабричной, где предположительно произошло похищение, были найдены осколки автомобильных стекол и следы крови.