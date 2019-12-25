Глеб Павловский про Лукашенко: Двойная игра, двойные деньги, двойной риск 2 25.12.2019, 15:16

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Глеб Павловский

Российский политолог считает, что белорусский диктатор боится России.

Александр Лукашенко строит свою политику на "лавировании" между Россией и странами Запада. Такое мнение российский политолог Глеб Павловский выразил 24 декабря в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он считает, что правитель Беларуси боится России.

"Хотя на Александре Григорьевиче, скажем, тоже пробы негде ставить, но, в общем, он маленький, а Россия большая. ...Думаю, любой на его месте боялся бы. Особенно когда в Берлине вдруг кого-то снимают на улице. Знаете, Минск ближе. Поэтому, думаю, он боится. Но с другой стороны, это результат его же собственной политики, это он построил всю политику Минска на лавировании между Москвой и Западом. Это была выгодная политика, но, как говорил один человек – двойная игра, двойные деньги, двойной риск", – сказал Павловский.

24 декабря Лукашенко дал интервью "Эху Москвы", во время которого, в частности, сетовал на отношение РФ к Беларуси и смоделировал ситуацию, при которой Россия угрожает суверенитету Беларуси.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании "cоюзного государства". Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, писали российские СМИ.

В конце 2018 года российское издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 25 декабря 2018 года согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В январе 2019 года Лукашенко назвал разговоры о возможном объединении с Россией глупыми и притянутыми за уши, а в феврале призвал не верить и не читать заявления о возможной потере суверенитета Беларуси.

17 апреля глава российского правительства Дмитрий Медведев рассказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках "cоюзного государства".

16 сентября "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в российском правительстве сообщал, что Россия и Беларусь намерены с января 2021 года объединить экономики. Глава белорусского министерства иностранных дел Владимир Макей заявил, что власти России и Беларуси планируют начать работу над единым Налоговым кодексом.

23 декабря вице-премьер-министр Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что интеграция РФ и Беларуси в экономической сфере шла "очень медленно", но основной пакет документов уже согласован.