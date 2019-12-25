Артемий Троицкий: Лукашенко нужно признать свою вину, подать в отставку и не участвовать в выборах 9 25.12.2019, 16:05

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Артемий Троицкий

Известный российский журналист - об «эскадронах смерти».

Известный российский публицист, блогер, музыкальный критик Артемий Троицкий прокомментировал признания Юрия Гаравского. Журналист считает, что после появления новой информации об «эскадронах смерти» правитель Беларуси Александр Лукашенко должен признать свою вину и уйти в отставку.

- Вариант, который мне кажется единственным честным и человеческим, - это полностью признать свою вину, подать в отставку, и на 2020 год, когда должны пройти в Беларуси президентские выборы, назначить реальные демократические выборы. Естественно, без участия своего, а также сына Коленьки и всех остальных. В общем, как бы признать свой личный крах, но таким образом хотя бы до некоторой степени восстановить свое имя, свою репутацию и заслужить хотя бы у части народа, да и у членов мирового сообщества, хоть какое-то прощение, - сказал Артемий Троицкий на YouTube-канале ARU TV.