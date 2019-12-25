Зима в Беларусь заглянет в выходные 1 25.12.2019, 16:18

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В субботу и воскресенье будет минусовая температура.

Ощутить, что в Беларусь пришла настоящая зима, можно будет на выходных, по крайней мере, так обещает pogoda.by .

По данным синоптиков, в субботу, 28 декабря, и воскресенье, 29 декабря, ожидается до 4 градусов со знаком минус, возможен снег.

В понедельник похолодает еще больше, до -5. Но если собираетесь доставать утепленные пуховики и вспоминать, что где-то в доме есть лыжи, не стоит. Уже во вторник столбик термометра вновь поползет вверх, и нам придется продолжать довольствоваться то ли поздней осенью, то ли ранней весной.

Вселяет надежду на более-менее "правильный" Новый год (хотя бы со снегом) портал Gismeteo. В ночь на 31-е декабря там обещают до -3 и осадки.

Кстати, по прогнозу синоптиков, сильные (а для нашего "плюса" в конце декабря, можно сказать, даже лютые) морозы придут в Беларусь к середине января, обещают до -15 ночью. Такая погода продержится неделю, а дальше снова потепление.