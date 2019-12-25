Минское «Динамо» проиграло 11 матчей подряд во второй раз в сезоне 1 25.12.2019, 17:02

Сегодня минчане уступили китайскому «Куньлуню».

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Куньлуню», потерпев тем самым 11-е поражение подряд, передает pressball.by.

КУНЬЛУНЬ — ДИНАМО Мн — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

КУНЬЛУНЬ: Смит (Грубец); Бартли — Челиос, Вон Тайлер — Спенсер — Локхарт; Мерфи — Шустр, Ип — Миллер — Райнхарт; Осипов — Спроул, Уэрек — Смит-Пелли — Кейн; Бэги — Скворцов — Максимов.

ДИНАМО Мн: Тэйлор (Толопило); Граньяни — Денисов, А.Костицын — Ковыршин — Спунер; Морроу — Знахаренко, Мартынов — Паре — Пулккинен; Готовец — Евенко, Павлович — Демков — Стефанович; Грецкий — Китаров — Дроздов; Крыскин, Казьянин.

ШАЙБЫ: 1:0 — Ип (Миллер, Шустр, 5.55 — бол.). 2:0 — Смит-Пелли (Челисо, 39.38). 2:1 — А.Костицын (44.31).

Это 11-е поражение команды Крэйга Вудкрофта подряд и 14-е в 15 последних матчах, сообщает by.tribuna.com.

Отметим, что это вторая серия из 11 поражений клуба в нынешнем сезоне. Ранее «Динамо» проиграло 11 игр с 6 октября по 3 ноября.

На данный момент команда занимает 11-е место в таблице Запада, набрав 28 очков в 41 играх.

В следующем матче «зубры» сыграют дома против «Динамо» Рига. Отметим, что рижане находятся на последнем месте в западной конференции КХЛ.