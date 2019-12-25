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Минералка в магазине Минска на акции стала дороже, чем стоила до распродажи

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  • 25.12.2019, 17:32
  • 4,108
Минералка в магазине Минска на акции стала дороже, чем стоила до распродажи

Фотофакт.

В одном из минских магазинов устроили распродажу грузинской минеральной воды. Но ценник, который выставили на время акции со скидкой, оказался выше первоначальной стоимости. Фотографию необычного ценника нам прислал читатель tut.by.

Бутылка лечебно-столовой минеральной воды объемом в 0,75 литра на акции стоила 2,69 рубля (так было написано на ценнике). Старая цена, которая была перечеркнута, — 2,2 рубля. Сумма скидки, как было указано на ценнике, составляла 0,49 рубля.

Новая цена минералки в пересчете за литр была указана в 3,59 рубля, а старая — 2,93 рубля. Сотрудники магазина, похоже, перепутали новую и старую цены.


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