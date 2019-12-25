Американцы поздравили белорусов с рождественскими праздниками 4 25.12.2019, 17:59

Фото: скриншот из видео

Сотрудники посольства США в Минске опубликовали видеоролик.

В Рождество сотрудники посольства США в Минске поздравили белорусов с наступающими праздниками. Они опубликовали в соцсетях видеоролик, в котором исполняют известный рождественский хит – песню Deck the halls («Украсьте залы»). Но не на языке оригинала, а на наших государственных: белорусском и русском, передает kp.by.

«Хай ялінка пахне у доме, Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Падарункаў будзе болей, Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.

Наряжайтесь для веселья,

Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

И готовьте угощенье

Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла…»

В Интаграме только за несколько часов ролик набрал более полутысячи лайков.

- Дзякуй!

- Спасибо за позитив!

- Merry Christmas, - пишут комментаторы в Фейсбуке.