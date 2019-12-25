Американцы поздравили белорусов с рождественскими праздниками

Американцы поздравили белорусов с рождественскими праздниками4
- 25.12.2019, 17:59
Сотрудники посольства США в Минске опубликовали видеоролик.
В Рождество сотрудники посольства США в Минске поздравили белорусов с наступающими праздниками. Они опубликовали в соцсетях видеоролик, в котором исполняют известный рождественский хит – песню Deck the halls («Украсьте залы»). Но не на языке оригинала, а на наших государственных: белорусском и русском, передает kp.by.
«Хай ялінка пахне у доме, Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Падарункаў будзе болей, Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Наряжайтесь для веселья,
Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
И готовьте угощенье
Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла…»
В Интаграме только за несколько часов ролик набрал более полутысячи лайков.
- Дзякуй!
- Спасибо за позитив!
- Merry Christmas, - пишут комментаторы в Фейсбуке.