Крэйг Вудкрофт: Надо продолжать работать и улучшать свою игру 10 25.12.2019, 18:19

1,109

Крэйг Вудкрофт

Наставник минского «Динамо» прокомментировал 11 поражение подряд в КХЛ.

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итог матча против «Куньлуня» (1:2).

«Думаю, это была хорошая игра со стороны обеих команд. Мы создали много моментов и возможностей для того, чтобы взять контроль над игрой, но не сумели ими воспользоваться.

Дэнни Тэйлор хорошо действовал в воротах. Сегодня все решила игра в неравных составах. Хозяева смогли реализовать большинство, а мы нет. У нас было три попытки в конце матча, но ни одна не стала результативной. Это расстраивает.

Мне понравилось, как мы боролись в третьем периоде. Мы пытались вернуться в игру, но этого не хватило. Надо продолжать работать и улучшать свою игру, чтобы начать получать результаты», – цитирует Вудкрофта официальный сайт «Динамо».