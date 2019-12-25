Крэйг Вудкрофт: Надо продолжать работать и улучшать свою игру

Крэйг Вудкрофт: Надо продолжать работать и улучшать свою игру10
- 25.12.2019, 18:19
- 1,109
Наставник минского «Динамо» прокомментировал 11 поражение подряд в КХЛ.
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итог матча против «Куньлуня» (1:2).
«Думаю, это была хорошая игра со стороны обеих команд. Мы создали много моментов и возможностей для того, чтобы взять контроль над игрой, но не сумели ими воспользоваться.
Дэнни Тэйлор хорошо действовал в воротах. Сегодня все решила игра в неравных составах. Хозяева смогли реализовать большинство, а мы нет. У нас было три попытки в конце матча, но ни одна не стала результативной. Это расстраивает.
Мне понравилось, как мы боролись в третьем периоде. Мы пытались вернуться в игру, но этого не хватило. Надо продолжать работать и улучшать свою игру, чтобы начать получать результаты», – цитирует Вудкрофта официальный сайт «Динамо».