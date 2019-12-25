Путин признал, что «оборонка» тянет экономику России на дно 6 25.12.2019, 19:18

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Конверсия российских предприятий ОПК продвигается недостаточными темпами.

В РФ признали, что оборонно-промышленный комплекс тянет экономику России вниз. Конверсия предприятий ОПК продвигается недостаточными темпами, а многие сложности связаны с отсутствием соответствующих условий на рынке сбыта продукции военного назначения.

Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, сегодня предприятия ОПК еще загружены значительным гособоронзаказом, однако «то, что делается, недостаточно, это правда. Пока еще оборонный заказ большой у нас. Как обычно, пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Об этом сообщает «Коммерсант».

Путин отметил, что «сто раз уже сказал», а совещания проводятся регулярно, однако «какие-то подвижки есть, но они недостаточные». «Трудно им от этого патернализма отделаться — сидят на оборонзаказе. Нужно об этом, конечно, думать», — заключил глава государства.