Брестское «Динамо» сыграет с киевским 2 25.12.2019, 19:25

Форвард брестчан Артем Милевский был звездой киевского клуба.

Первый учебно-тренировочный сбор основного состава «Динамо» Брест пройдет в турецком городе Белек с 20 января по 3 февраля, информирует сайт клуба.

На протяжении двух недель футболисты будут заниматься на натуральных полях гостиничного комплекса Calista Deluxe.

В рамках сбора команда сыграет несколько товарищеских матчей. Предварительные договоренности о проведении игр достигнуты с несколькими футбольными клубами. Запланированы четыре поединка.

24 января «Динамо» Брест сыграет против «Мариуполя». 27 января предстоит встреча с «Динамо» (Киев). 29 января соперником будет «Слован» (Братислава). Завершится программа спаррингов 2 февраля матчем против «Крыльев Советов» (Самара).