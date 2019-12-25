Глава «Транснефти» ответил на идею Лукашенко «забрать» «Дружбу» 10 25.12.2019, 19:33

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Николай Токарев

Николай Токарев заявил, что идеи правителя Беларуси «по экономике не проходят».

Заявление Лукашенко о желании «забрать» две трубы магистрального нефтепровода «Дружба» и начать реверсные поставки американской нефти через Польшу носят политический характер, поскольку требуют серьезной экономической проработки. Об этом заявил глава «Транснефти» Николай Токарев перед встречей президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.

«Видимо, скорее всего, характер политический всех этих заявлений (Лукашенко. — Прим.), потому что по экономике они не проходят. На мой взгляд, эти заявления требуют серьезной экономической проработки. Никто не станет делать то, что нерационально с точки зрения выгоды для страны», — сказал он.

По словам Токарева, предварительный анализ говорит о том, что многие из озвученных накануне белорусским диктатором намерений «очень трудно реализуемы», а также предусматривают продажу нефти по мировой цене.

Глава «Транснефти» также прокомментировал решение Лукашенко в случае установки Россией слишком высоких тарифов на закупку нефти и газа перейти на реверсные поставки иностранных ресурсов через Польшу. «Логистика, которая упоминалась, всегда будет связана с удорожанием тарифа и удорожанием поставок нефти», — ответил Токарев.