В Минске пропал россиянин, приехавший в Беларусь на заработки 2 25.12.2019, 19:47

Он не выходит на связь с 23 декабря.

Поисково-спасательный отряд «Ангел» опубликовал ориентировку на пропавшего в Минске россиянина.

Он приехал из города Кемерово на заработки, проживал в хостеле на ул. Севастопольской, 103, передает onliner.by.

23 декабря накануне своего исчезновения позвонил родителям и сообщил, что находится возле ресторана KFC на автовокзале, после чего перестал выходить на связь. Всех, кто владеет информацией о местонахождении молодого человека, просят связаться со спасателями.