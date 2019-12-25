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В Минске пропал россиянин, приехавший в Беларусь на заработки

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  • 25.12.2019, 19:47
В Минске пропал россиянин, приехавший в Беларусь на заработки

Он не выходит на связь с 23 декабря.

Поисково-спасательный отряд «Ангел» опубликовал ориентировку на пропавшего в Минске россиянина.

Он приехал из города Кемерово на заработки, проживал в хостеле на ул. Севастопольской, 103, передает onliner.by.

23 декабря накануне своего исчезновения позвонил родителям и сообщил, что находится возле ресторана KFC на автовокзале, после чего перестал выходить на связь. Всех, кто владеет информацией о местонахождении молодого человека, просят связаться со спасателями.


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