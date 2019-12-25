Страна призраков Aлина Витухновская

25.12.2019, 20:00

Алина Витухновская

Нынешняя система выглядит абсурдно даже на фоне самой себя.

Дорогие россияне! Этот новый год будет самым советским из всех советских новых годов. Даже во времена застоя, как говорят старожилы, таких унылых декораций ещё не видали. Вас к этому долго готовили, но и вы не особо сопротивлялись.

Советским здесь стало всё — от мышления до дизайна. Кажется, даже погода стала советской! Но если раньше всё это держалось на какой-никакой идеологии, то сейчас — на инерции, трусости, раболепстве и автохтонных страхах. И нынешняя система выглядит абсурдно даже на фоне самой себя.

В этом её и сила, и слабость одновременно. Сила в том, что она не чувствует никакого внутреннего дискомфорта, будучи уже фактически мёртвой и недееспособной. А слабость в том, что повторить, воспроизвести себя в полном смысле она уже не сможет.

Мы имеем дело с устойчивой имитацией жизни, с формой распределённого массового бессознательного, где каждая составляющая её "ложноножка" сочетает в себе основные свойства всей нелепой конструкции.

Нынешнее государство — не "дракон", а призрак. Но и сами граждане стали призраками.

Самовоспроизводящаяся машина русского насилия продолжает работать без всякого особого воздействия самого, собственно, репрессивного механизма, будто бы по злой воле инерции бытия.

Остановить её может каждый из вас, поняв саму абсурдность участия в этой дурной комедии, проявив политическую субъектную волю.

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