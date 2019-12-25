«Одна с сыном — неуважительная причина» 25.12.2019, 20:05

На Рождество участковый вынуждал мозырянку прийти в РОВД.

Жертву домашнего насилия Светлану Мишоту из Мозыря вызвали в праздничный день для дачи показаний по делу об избиении бывшим мужем. Женщина говорит, что ее хотят загонять в знак мести за то, что два административные дела в отношении ее остановили. По надуманным причинам на нее жаловался бывший супруг Максим Лепешкин.

Участковый Александр Витченко прислал Светлане смс, в котором приказал прийти в отделение милиции. На объяснение, что она не может явиться, так как сидит одна с маленьким сыном, получила ответ, что это неуважительная причина, передает «Белсат».

«Я уже в прошлое воскресенье давала показания по этому же делу. Я не могу оставить сына одного, потому что тогда бывший муж пишет заявление, что я его бросаю неизвестно где и с кем. Походы в милицию плохо повлияют на психику ребенка. За последнюю неделю из-за этих надуманных заявления я была в милиции трижды! Я попросила приехать ко мне, но участковый отказал», – рассказывает Светлана.

Женщина добавляет, что, по словах участкового, отец двухлетнего Никиты не прочь присмотреть за сыном, пока она будет давать показания. Светлана отмечает, что за последний месяц Максим Лепешкин ни разу не взял сына, хотя у него уже есть график встреч.

Только посла звонка заместителя председателя Мозырского райисполкома Феликса Галюка в РОВД начальник отделения приказал участковому поехать к Светлане.

«Вместо того, чтобы не реагировать на эти лживые заявления, милиция меня преследует», – говорит мозырянка.

Максим Лепешкин избивал не только бывшую жену, но и подругу Светланы Наталью Яцкову. Лепешкин ударил ее локтем в лицо, та упала и ударилась головой. Почти две недели женщина была в больнице. У нее был сильное сотрясение мозга. Однако, отмечает героиня статьи, дело об избиении Натальи хотят замять.

«Уже месяц никаких действий со стороны правоохранителей нет. С 12 октября медицинскую карту не могут с РОВД передать в поликлинику, так как они запросили ее историю болезни. Наталья не может попасть к неврологу, пропустила очередь, все процедуры и лекарства. Был суд по делу икон Натальи Лепешкина. Судья закрыл дело, так как не было доказательств, хотя есть аудио, на котором все слышно. Лепешкин сказал, что не сквернословил на нее.», – возмущается Светлана.

Напомним, жительница Мозыря Светлана Мишота долгое время борется за своего несовершеннолетнего сына Никиту. Ее бывший муж Максим Лепешкин постоянно подает повестки на Светлану, чтобы забрать сына себе.