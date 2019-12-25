Костин впервые прокомментировал расследования Навального 5 25.12.2019, 20:37

1,195

Андрей Костин.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

У главы ВТБ спросили про самолеты, на которых летают пропагандистка Аскер-Заде и жена Медведева.

Глава ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследования ФБК о том, что телеведущая Наиля Аскер-Заде и жена премьер-министра РФ Светлана Медведева пользуются частными самолетами, которые раньше принадлежали структурам ВТБ.

«Я посмотрю, какие действия предпринять [из-за выхода расследований]. Какие-то действия предприму, наверное. Я подумаю еще. Понимаете, это его [Навального] работа — бросать грязь и на этом наживать свой капитал. А зачем мне ему помогать? Понимаете, бессмысленно, когда человек хочет тебя оболгать и просто бросить грязь… Пускай, это его работа. Я это не буду комментировать больше», — цитирует Костина русская служба BBC.

В начале декабря Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование, в котором говорилось, что ведущая канала «Россия 1» Наиля Аскер-заде (предполагается, что у нее роман с Андреем Костиным), может пользоваться бизнес-джетом, который раньше принадлежал структурам ВТБ, а теперь записан на офшор.

Через два дня после выхода расследования про Наилю Аскер-Заде ФБК опубликовал расследование про жену премьер-министра РФ Светлану Медведеву. В нем говорилось, что Медведева тоже пользуется частным самолетом, которым раньше владели структуры ВТБ и который позднее был продан офшору.