Топ-5 самых странных алкогольных напитков 25.12.2019, 20:50

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Эти напитки удивят вас.

Культура изготовления алкоголя идет бок о бок с человеческой цивилизацией с самых ранних этапов ее зарождения. У каждого народа, у каждой нации существуют свои традиции, корни которых уходят в века. Для нас, привыкших к весьма ограниченному набору традиционных напитков, некоторые из «эликсиров жизни» могут показаться чем-то из ряда вон выходящим, что неудивительно. Присовокупите к этому извечную любовь человека к экспериментам — и получите алкогольную экзотику, способную удивлять и порой вызывать трепет, пишет «Популярная механика».

Мусорное пиво

Чангаа — это самогон, который в огромных количествах потребляет население беднейших районов Африки. На первый взгляд его состав ничем не отличается от обычной браги, которую гонят из зерновых культур или кукурузы. Однако антисанитария вкупе с нездоровой тягой местного населения к экстриму делает свое дело. Застоявшаяся, мутная вода нередко содержит не только грязь, но и следы экскрементов животных и человека. В зависимости от локальной традиции самогонщик может сдобрить напиток бензином, соляркой, аккумуляторной кислотой или жидкостью для бальзамирования. Говорят, что небольшая порция чангаа валит с ног даже взрослого мужчину, а сильная головная боль, тошнота и страшное похмелье входят в обязательную программу распития этой браги. Неудивительно, ведь само название самогона переводится как «убей меня быстро»!

Золотой шнапс

От трущобного пойла перейдем к настоящей роскоши. Путешественник по Швейцарии может обнаружить в местных винных лавках шнапс «голденрот» — крепкий напиток с сильным ароматом корицы. Его цена (порядка $300) может удивить вас, но разгадка проста: алкоголь щедро сдобрен золотой стружкой. Производитель уверяет, что в каждом литре голденрота содержится не менее 15 мг золотых хлопьев. Однако употреблять их в пищу не рекомендуется, так как в больших количествах золото токсично для нашего организма. Поэтому в комплекте к бутылке всегда идет сито с мелкими отверстиями, сквозь которое можно процедить драгоценный эликсир.

Жидкая пицца

Любите пиво? А пиццу? Тогда у нас есть для вас интересные новости. Братья Сифурт из штата Иллинойс решили совместить два самых известных американских блюда в одном. Внешне это самое обычное пиво крепостью 4,6%, однако во время дегустации вы обнаружите, что пенный напиток обладает характерным вкусом нью-йоркской пиццы «Маргарита». Нет, никаких искусственных ароматизаторов здесь нет. Братья в самом деле выпекают пиццу и перемалывают ее до состояния кашицы, после чего помещают полотняный мешок с этой субстанцией в кипяток — там она заваривается, как большой чайный пакетик. Именно из этой воды в дальнейшем и варят эль с характерным ароматом итальянских трав, чеснока и томатов.

Мерзкое пойло

На какие только экзотические причуды не идут производители алкоголя. Кто-то помещает в бутыль с продуктом сушеных пауков и скорпионов, кто-то не брезгует даже человеческими останками… Однако звание «самого мерзкого» алкогольного напитка в мире уверенно держит мольорт. Обыкновенная полынная настойка, шнапс 35% крепости — казалось бы, что здесь такого? Но вкупе с отвратительным ароматом (чудесный букет с нотками жженой резины и скипидара) мольорт так бьет по вкусовым рецепторам, что описать его вкус почти не представляется возможным. «Омерзительная дрянь», «отвратительное пойло» — вот лишь несколько званий, которыми его награждают дегустаторы.

Винобрю

Завершает нашу пятерку удивительный напиток, который, в отличие от предшественника, с каждым годом обретает все большую популярность. Винобрю — это сочетание темного пива, вина и крепкого кофе холодной заварки. Мы даже не будем рассказывать вам о том, кому пришла в голову идея этой необычной комбинации — телеканал Discovery уже сделал это за нас: