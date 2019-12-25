Эрдоган: Что делают две тысячи российских наемников в Ливии? 8 25.12.2019, 21:38

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РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Президент Турции заявил, что не допустит «ущемления прав братьев в Ливии».

В Ливии на стороне сил Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара воюют две тысячи российских наемников из ЧВК Вагнера. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает liga.net со ссылкой на Анадолу.

"Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК Вагнера? Что они там делают?", — сказал он.

Эрдоган напомнил, что Халифа Хафтар не признан на международном уровне, "у него нет полномочий, чего не скажешь о главе Правительства нацсогласия Ливии Фаизе Сарадже".

"Мы не должны допустить ущемления прав наших братьев в Ливии", - сказал турецкий лидер.

Недавно в Госдепартаменте США заявили, что "очень обеспокоены" обострением конфликта в Ливии, поскольку все большее число российских наемников, которые поддерживают силы генерала Халифы Хафтара, превращают конфликт в кровопролитный.