Минское «Динамо» – самая пропускающая команда КХЛ 2 25.12.2019, 21:44

Фото: hcdinamo.by

Минчане занимают третье место по штрафным минутам.

Минское «Динамо» сегодня уступило «Куньлуню» (1:2). Таким образом, команда Вудкрофта проиграла 11 матчей подряд во второй раз в сезоне, передает «Трибуна».

«Зубры» являются самой пропускающей командой КХЛ (146). Второе место занимает «Динамо» Рига (125). Замыкает тройку «Северсталь» (119). Отметим, что минчане больше всех пропускают в меньшинстве (45), имея при этом второй худший процент по игре в неравных составах (73,2% нереализованных численных преимуществ соперников).

Также «Динамо» занимает 3-е место по количеству штрафных момент в лиге – 451. Больше подопечных Вудкрофта удалялись только хоккеисты «Витязя» (454) и «Куньлуня» (544).