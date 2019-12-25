Предупреждение тиранам 1 Егор Седов

25.12.2019, 21:52

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Вот как может закончиться их путь.

Уже 30 лет как не стало Николае Чаушеску, а разговоры о том, что произошло в том декабре, все не утихают.

Для многих казнь четы Чаушеску - это предупреждение тиранам мира: вот как может закончиться их путь!

Для их противников характерны утверждения - мол, быстро расстреляли, чтобы не наговорил чего на открытом большом процессе. (Интересно, а что он мог наговорить такого, чего не сказал бы Влад - который отнюдь не Дракула, а генерал и глава местной гебни - "Секуритате"? А Влад через процесс прошел).

Но не все хорошо представляют, а что там вообще случилось-то? Ну да, народ восстал, армия поддержала, диктатор бежал из дворца после речи, был пойман через несколько дней и казнен... А почему все было так?

Для начала: Румыния (во всяком случае, до советской "перестройки") считалась самой прозападной из всех стран советского блока. И с Израилем отношения были, и бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе послали подальше, и вторжение в Чехословакию осудили...

Все так: внешняя политика - очень даже прогрессивная. Внутренняя - бывает и хуже. Но - реже.

Но надо поглядеть в глубины - что же там все-таки случилось такого, что привело к вспышке быстрой гражданской войны?

В 1965-м умер прежний первый секретарь - Георге Георгиу-Деж. Такой вполне упертый сталинист. Неоднократный политзек при прежних режимах, сильно расширивший число политзеков при собственном. Ничего особенного в сравнении с себе подобными из других стран Восточной Европы.

Важно, что хрущевскую "оттепель" он не принял. И уже с конца 50-х стал вести несколько независимую от СССР политику. Хотя, конечно, не столь независимую, как у албанских вождей.

А вот после его смерти наступила "проблема транзита". Главных кандидатов было трое - Георге Апостол, позднейший левый диссидент, экс-премьер Киву Стойка, который позже погиб от огнестрельного ранения (то ли "на охоту сходил", то ли самоубился, как было официально заявлено, то ли... понятно, что случается с такими), действующий премьер Ион Маурер.

И, как оно часто и случается в подобных схватках стай товарищей, они решили поставить кого-то временного. И как всегда, не учли, что временные могут оказаться очень даже постоянными.

Так Николае Чаушеску, молодой и энергичный, и стал "вождем". Мы таких молодых и энергичных на постсоветском пространстве видели немало.

И он довольно быстро переиграл в аппаратных играх стаю товарищей. Достаточно было поставить на ключевые посты своих. Ну, и без популизма не обошлось.

Случаи проявить независимость представились ему довольно быстро. Румыния сохранила отношения с Израилем после Шестидневной войны - весь прочий советский блок отношения разорвал.

Чаушеску открыто поддержал пражскую весну, прилетел с визитом в Чехословакию почти накануне ввода войск!

Вот ведь как повернулась судьба людей со старого фото: один - Александр Дубчек - был сослан в небытие, а потом, в декабре 1989-го, стал председателем Федерального собрания Чехословакии. Второго в том самом декабре расстреляли...

Как бы то ни было, а вторжение в Чехословакию в 1968-м Румыния осудила. Да так, что речь могла идти и о вторжении - если бы румыны не доказали, что вторжение станет очень и очень небескровным.

Потом, в 79-м, Чаушеску осудил и вторжение в Афганистан!

Так что же, это был неплохой и прогрессивный человек, строитель "социализма с человеческим лицом"?

Конечно, нет. Тиран и диктатор, как и было сказано.

Но румынской столичной интеллигенции в конце 60-х (чуть не сказал - "сислибской") он, конечно, прогрессивным казался. И эта интеллигенция внесла значительный вклад в его нарождающийся культ.

Фото № 2 еще интереснее, чем первое.

Это - массовый митинг трудящихся. Против ввода СССР и Варшавским договором войск в Чехословакию. Слово предоставляется тов. Чаушеску! (У нас - несколько диссидентов на Красной площади, а в Бухаресте - вон как было... Но дело - в мотивации, в стремлении к нашей и вашей свободе. Этого у Чаушеску не наблюдалось).

Егор Седов, Facebook