В Минске продают квартиру с «самым креативным дизайном» 2 25.12.2019, 22:22

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Взгляните, как она выглядит.

В Минске на продажу выставили квартиру, цвета которой напоминают кадры из сериала «Эйфория». Владельцы смело называют дизайн жилья «самым креативным», по-видимому, замахивась на масштаб всего города. Однушка площадью почти 41 квадратный метр находится на улице Гурского, рядом с метро Михалово; квартиру оценивают в 80 тысяч долларов, передает kyky.org.

Как пишут в объявлении, по всей квартире акустическая разводка – в какой части бы ни находились жильцы, они смогут регулировать громкость звука. В ванной – душевая кабина, бойлер и итальянская плитка, в коридоре – гардеробная.

«В ремонте использовались только дорогие современные материалы. По всей квартире на полах итальянская плитка с подогревом. Благоустроен мини-бар для встречи с друзьями. Весь бар отделан камнем черного благородного цвета. Кухня – это произведение искусства», – торжественно заявляют агенты недвижимости. И добавляют, что на входе в квартиру видеонаблюдение ведется круглыми сутками (памятка для мнительных).

Вообще, квартира на Гурского – это праздник неона, глянца и всего кислотного против всего тусклого. Лучше сами взгляните, как она выглядит: