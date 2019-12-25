Как белорусские католики празднуют Рождество Христово 25.12.2019, 22:38

Католическое Рождество в костеле Святых Симона и Елены.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

10 впечатляющих фотографий.

25 декабря во всем мире отмечается один из важнейших религиозных праздников – католическое Рождество Христово. Его отмечают католики, протестанты и некоторые православные церкви, которые пользуются григорианским календарем. Празднование продлится 8 дней: с 25 декабря по 1 января, которые образуют Октаву Рождества.

Праздничные богослужения в костелах страны начались в ночь на 25 декабря, передает kp.by.