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Как белорусские католики празднуют Рождество Христово

  • 25.12.2019, 22:38
Как белорусские католики празднуют Рождество Христово
Католическое Рождество в костеле Святых Симона и Елены.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ

10 впечатляющих фотографий.

25 декабря во всем мире отмечается один из важнейших религиозных праздников – католическое Рождество Христово. Его отмечают католики, протестанты и некоторые православные церкви, которые пользуются григорианским календарем. Празднование продлится 8 дней: с 25 декабря по 1 января, которые образуют Октаву Рождества.

Праздничные богослужения в костелах страны начались в ночь на 25 декабря, передает kp.by.

Католическое Рождество в костеле Святых Симона и Елены.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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