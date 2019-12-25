В США назвали самого нелюбимого кандидата в президенты от демократов 25.12.2019, 22:57

1,306

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

В Соединенных Штатах завершился очередной раунд дебатов среди кандидатов на выдвижение от Демократической партии США. Новое социологическое исследование показало, кого сторонники демократов не хотели бы видеть кандидатом в президенты США от партии, передает zn.ua.

Новый опрос Morning Consult показал, что конгрессвуман Тулси Габбард в антирейтинге опередила миллиардера и филантропа Майкла Блумберга.

Габбард воздержалась во время голосования по статьям за импичмент президенту США Дональду Трампу.

Отмечается, что 30% негативно относятся к ней, как к потенциальному кандидату от Демократической партии. Это показатель вырос на 7% за неделю.

Бывший вице-президент США Джо Байден продолжает лидировать в гонке за выдвижение среди Демократической партии.

Президентские выборы запланированы на 3 ноября 2020 года. В них может быть избран 46-й президент США (в случае, если Дональд Трамп не будет избран на второй срок). Согласно Второй статье Конституции США, для избрания президентом Соединенных Штатов Америки лицо должно быть гражданином США по рождению, не моложе 35 лет, прожившим на территории страны не менее 14 лет.

Чаще всего кандидаты выдвигаются от одной из политических партий США в ходе праймериз - институт первичных президентских выборов, по результатам которых направляются делегаты на общенациональную партийную конвенцию, где должен быть определен единый партийный кандидат в президенты.