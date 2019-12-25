Видеофакт: Глеб снялся в новогоднем клипе Галыгина 25.12.2019, 23:05

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Полузащитник сыграл роль лесника.

Давний поклонник БАТЭ – экс-резидент Comedy Club Вадим Галыгин презентовал новогодний клип, в котором поучаствовал известный белорусский футболист Александр Глеб. Полузащитник сыграл в роли лесника из лесхоза, пишет «Трибуна».

Сюжет ролика незамысловат и полон рекламных интеграций. Сын комика (Вадим Галыгин-младший) в магазине спросил у отца, будет ли у них дома стоять новогодняя елка? Этот вопрос натолкнул Галыгина на мысль сходить в лес, в котором он встретил «какую-то телку» – роль сыграла российская актриса Яна Кошкина. Брюнетка попросила взять ее с собой и захватила несколько бутылок спиртного.

При выходе из леса с елкой эту парочку встретил лесник-Глеб, попросивший показать «разрешение на дерево».