Премьер-министра Израиля Нетаньяху эвакуировали в бомбоубежище
- 26.12.2019, 8:04
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Причиной стал запуск ракеты из сектора Газа.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху был эвакуирован в бомбоубежище города Ашкелон во время запуска ракеты из сектора Газа.
Об этом сообщает Times of Israel.
Нетаньяху находился в городе из-за того, что его партия проводила предвыборный митинг. Премьер-министр был эвакуирован прямо со сцены.
В Армии обороны Израиля сообщили, что перехватили ракету из сектора Газа.
On Hanukkah, the festival of miracles, Israel's modern miracle—the Iron Dome—just intercepted a rocket mid-air after it was fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/IuuAfIIGv1— Israel Defense Forces (@IDF) 25 декабря 2019 г.