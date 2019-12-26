закрыть
26 декабря 2019, четверг, 12:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Премьер-министра Израиля Нетаньяху эвакуировали в бомбоубежище

  • 26.12.2019, 8:04
  • 1,472
Премьер-министра Израиля Нетаньяху эвакуировали в бомбоубежище
Биньямин Нетаньяху
Фото: Reuters

Причиной стал запуск ракеты из сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху был эвакуирован в бомбоубежище города Ашкелон во время запуска ракеты из сектора Газа.

Об этом сообщает Times of Israel.

Нетаньяху находился в городе из-за того, что его партия проводила предвыборный митинг. Премьер-министр был эвакуирован прямо со сцены.

В Армии обороны Израиля сообщили, что перехватили ракету из сектора Газа.


популярное за неделю

Мнение

Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип
Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич