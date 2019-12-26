Премьер-министра Израиля Нетаньяху эвакуировали в бомбоубежище 26.12.2019, 8:04

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Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Причиной стал запуск ракеты из сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху был эвакуирован в бомбоубежище города Ашкелон во время запуска ракеты из сектора Газа.

Об этом сообщает Times of Israel.

Нетаньяху находился в городе из-за того, что его партия проводила предвыборный митинг. Премьер-министр был эвакуирован прямо со сцены.

В Армии обороны Израиля сообщили, что перехватили ракету из сектора Газа.