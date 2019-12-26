Foreign Policy: В Минск направляется госсекретарь США Майк Помпео 38 26.12.2019, 8:19

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Майк Помпео

Фото: Reuters

Визит ожидается в январе.

В начале следующего года Беларусь с официальным визитом посетит госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщило издание Foreign Policy (перевод — tut.by).

Визит Помпео ожидается в январе. Это будет первый визит Госсекретаря США в истории независимой Беларуси, но не первый визит высокого уровня за последние полгода. Напомним, в августе в Минск прилетал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Госсекретарь Майк Помпео, как ожидается, последует его примеру и в январе отправится в Минск. Беларусь, которую называют „последней диктатурой Европы“, выслала посла США в 2008 году после того, как Вашингтон наложил на нее санкции за нарушения прав человека. Но теперь ожидается, что Соединенные Штаты восстановят дипломатические отношения с Беларусью — отправив посла в Минск впервые за более чем десятилетие — даже несмотря на то, что президент России Владимир Путин пытается подчинить ее», — пишет Foreign Policy.

Скриншот из статьи Foreign Policy

Визит произойдет на фоне беспрецедентного кризиса в отношениях Беларуси с Россией, которая настаивает на «углублении интеграции» в рамках «союзного государства», отмечает euroradio.fm.

Отношения Беларуси и США

В 2006 году президентом США Джорджем Бушем в отношении Лукашенко, ряда чиновников и членов их семей были введены санкции. Поводом стали «президентские выборы» в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными. Сейчас в санкционном списке остаются десять человек: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Лидия Ермошина, Виктор Голованов, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Степан Сухоренко, Александр Зимовский, Владимир Наумов и Наталья Петкевич.

Также США с 2006 года вводили санкции против белорусских предприятий. В 2015 году действие санкций было приостановлено, затем это решение многократно продлевалось. На приостановку санкций повлияло освобождение политзаключенных в 2015 году, спокойные выборы в октябре того же года, а также прохождение в парламент первых оппозиционных депутатов за 12 лет в 2016 году.

Также в Беларуси с 2008 года нет посла Соединенных Штатов. Его место занимает временный поверенный в делах США.

После введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек, а в марте этого года глава МИД Беларуси Владимир Макей уведомил американскую сторону о снятии ограничений на число американских дипломатов.

В последнее время в Беларусь все чаще приезжают официальные представители США.

В августе Беларусь посетил Джон Болтон, занимавший в то время пост помощника президента США по национальной безопасности. В сентябре в Беларусь прибыл с визитом заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Американский чиновник столь высокого ранга побывал в Минске впервые за последние двадцать пять лет. В результате его визита было объявлено, что США готовы обсуждать дальнейшее ослабление санкций в отношении Беларуси, а также что Минск и Вашингтон возвращают послов после 11-летнего перерыва. Уже известно, что США намерены построить новое здание посольства в Беларуси.