После приезда независимых журналистов сельчанке подняли зарплату и вернули деньги 7 26.12.2019, 8:31

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Архивное фото tut.by

История произошла в Гомельской области.

Татьяна Карпенко 7 лет была почетнаой работницей предприятия «Уваровичи Элит», которое находится в Гомельской области, сообщает «Белсат».

«Была передовая доярка, награды есть, подарки дарили, – говорит Татьяна. – А теперь получается, что я не умею работать. Создали такие условия мне, что я должна была уволиться».

Ситуация изменилась осенью после жалобы Татьяны в программу «Имею право» на «Белсате». Тогда бригадирка фермы рассказала о большом падеже скота на предприятии. Татьяне предлагали в течение десяти дней покрыть недостачу на 51 тысячу рублей, не обращая внимания на реальные причины проблемы.

Осенью Татьяна Карпенко показывала нашей съемочной группе условия, в которых находятся животные на молочно-товарной ферме предприятия «Уваровичи Элит». Татьяна говорит, что после выхода сюжета на ферме «Радеево» много чего произошло.

«Проверки были, приезжали комитет гомельский и прокурор. Смотрели здесь все, сделали перечень поголовья и сняли с меня все обвинения. Пришла бумага, что я не виновата и уголовное дело не будет возбуждено!», – говорит Татьяна.

Про еще одну жительницу Гомельской области, Светлану Миронову, журналисты рассказывали в конце октября. Тогда из-за проблем на работе женщина попала в больницу.

В предыдущем сюжете журналисты рассказывали, что за год телятница ни разу не получила даже минимальной зарплаты – 330 рублей. К тому же часть денег без ее разрешения перечисляли в местный магазин.

На этот раз Светлану Миронову журналисты застали на работе. Правда, с территории сельхозпредприятия «Новоселки» съемочную группу выставили, и даже ворота закрыли. Героиня истории рассказала, что с того времени произошли положительные изменения. Ей выплатили 1310 рублей – это и зарплата и доплаты. С магазином также разобрались – после нашего предыдущего визита в магазин перестали перечислять деньги из зарплат работников.