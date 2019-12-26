Что осталось от России? 3 Александр Немец, kasparov.ru

26.12.2019, 8:40

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Иллюстрационное фото

Дальневосточный округ широко открыт для китайской экспансии.

Сейчас все подводят итоги 2019 года. И я не исключение. В первую очередь хотел бы обратить внимание на продолжение, в истекающем году, распада человеческого потенциала в РФ. Тема эта обсуждается на всех оппозиционных сайтах и ютюб-каналов. И неудивительно:

Согласно данным Росстата (даже Росстата!), за январь-октябрь 2019 года естественная убыль населения России, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила около 260 тысяч человек. (Итоговое сокращение населения было гораздо меньше за счет прилива мигрантов.) По итогам всего 2019 года естественная убыль населения в РФ превысит 300 тысяч человек и станет самой высокой за 11 лет. Выше этот показатель был только в 2008 году – 362 тысяч человек.

Такими темпами сокращается численность населения. Еще более важный вопрос: а сколько осталось?

Для начала посмотрим официальные данные. Например, Росстат: "Общая численность населения России на 1 января 2019 года составила 146,78 миллион человек. В 2018 году оно сократилось на 95 тысяч человек. По оценке, численность постоянного населения России на 1 июля 2019 г. составила 146,7 млн человек. В первой половине 2019 года оно сократилась примерно на 65 тысяч человек."

Разумеется, нам хотелось бы знать реальное население РФ, то есть без учета оккупированного Крыма. Вычитаем 2,6 миллиона человек (примерное население Крыма) и получаем 144,1 миллиона человек на начало июля 2019 года.

Другие источники, опирающиеся на Росстат, включая Википедию, повторяют эти цифры.

Но ведь это данные Росстата, иначе говоря, "сомнительные данные". Я недавно показывал, какие чудеса Росстат творит в сфере экономики: реальный ВВП, рассчитанный согласно американской статистической методологии, оказался примерно на 20% ниже официальной цифры.

А население? Согласно последним опубликованным данным ЦРУ США, на 1 июля 2018 года население РФ составило 142,12 миллиона человек.

Очень популярный в Америке ежегодник The World Almanac 2020 (опубликованный издательством The World Almanac Books в декабре 2019 года) сообщает (с.826), явно опираясь на тот же источник, что численность населения РФ составила 141,94 миллиона человек на начало июля 2019 года.

Сразу возникают вопросы:

– Чьим данным верить, Росстата (144,1 миллиона человек) или ЦРУ (141,94 миллиона человек)? Вероятно, данным ЦРУ, которому врать незачем, в отличие от Росстата, выдающего "благостную картинку".

– Откуда взялась "разница" почти в 2,2 миллиона человек? Ведь последняя перепись населения показала, что постоянное население РФ (еще без Крыма) на октябрь 2010 года составило 142,8 миллиона человек, и зарубежные эксперты, включая специалистов ЦРУ, эту цифру признали.

Эта разница накопилась за почти 9 лет, поскольку "хитрая российская статистика" не учитывает огромное количество людей, "пропавших без вести" или "найденных мертвыми без документов". А таких около 200.000 человек в год. Есть у Росстата и другие небольшие "хитрые статьи", улучшающие демографическую статистику.

Но возникает еще один вопрос: может быть и ЦРУ не все знает? Ведь абсолютного знания не существует! И здесь я склонен процитировать известного предпринимателя и блоггера

Дмитрий Потапенко. В своем ролике Дмитрий Потапенко заявил примерно следующее: "С очень высокой вероятностью, население РФ сейчас (во второй половине 2019 года) составляет несколько меньше 140 миллионов человек. И это несмотря на то, что число иммигрантов (лиц без российского паспорта) в РФ уже достигло 11,2 миллиона человек".

У Дмитрия Потапенко в различных регионах России имеются свои торговые агенты. И ситуацию внутри РФ он знает прекрасно. К его словам стоит прислушаться.

Так сколько же людей постоянно проживали в России в июле 2019 года? 144,1 миллиона (Росстат), чуть меньше 142 миллиона (данные ЦРУ в The World Almanac 2020) или меньше 140 миллиона (Дмитрий Потапенко)?

Я склонен думать, что примерно 140 миллионов человек. И это было на 200.000 человек меньше (оценка), чем в июле 2018 года.

И два момента вызывают пристальное внимание:

Во-первых, экономическая и политическая ситуация в России продолжает ухудшаться. Поэтому существенное сокращение населения РФ будет продолжаться несколько лет.

Во-вторых, есть "периферийные" регионы и федеральные округа, где население сокращается с двойной скоростью – за счет "внутренней миграции" в относительно благополучные Москву и Московскую область, Петербург, Краснодарский край...

В первую очередь, к "зонам демографического бедствия" относится Дальневосточный федеральный округ, с гигантской территорий от Байкала до Тихого океана и населением, на вторую половину 2019 года, явно меньше, чем 8 миллионов человек (что бы ни утверждал Росстат). Попросту, Дальневосточный округ уже сейчас широко открыт для китайской экспансии.

Александр Немец, kasparov.ru