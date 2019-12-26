В конгрессе США нашли новый способ противостоять России и Турции 1 26.12.2019, 9:10

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Ставка делается на Грецию, Кипр и Израиль.

Американский конгресс принял постановление, которое предполагает расширение сотрудничества с Грецией, Кипром и Израилем. В сенате заявляют, что таким образом рассчитывают умерить амбиции России и Турции в регионе Восточного Средиземноморья, сообщает The Hill (перевод — РБК).

Документ, подготовленный сенаторами Марко Рубио и Бобом Менендесом, предполагает укрепление связей с Грецией путем предоставления дополнительной военной помощи этой стране, а также снятие многолетнего эмбарго на поставки оружия Кипру.

Авторы законопроекта считают, что укрепление позиций США в регионе, где есть запасы природного газа, должно усилить конкурентоспособность на энергетическом рынке Европы и ослабить позиции России в этом вопросе. Также законодатели рассчитывают оказать давление на Турцию, которая всячески противодействует попыткам Греции и Кипра заявить о своем праве на разработку газовых месторождений.

Проголосовавший за документ республиканец Гус Билиракис назвал его очень своевременным, учитывая нестабильную ситуацию в Восточном Средиземноморье и позицию Турции, «стремительно отворачивающейся от Запада».

Поддержала конгресс и евангелическая организация «Объединение христиан за Израиль», которую The Hill называет важным союзником президента Дональда Трампа. «Во время авторитарного правления Реджепа Эрдогана Турция отказалась от ценностей, благодаря которым она оставалась союзником США и Израиля. Укрепление связей между США, Израилем, Грецией и Кипром должно продемонстрировать Анкаре, что большие и малые страны не боятся агрессивных намерений Турции», — говорится в заявлении основателя организации Джона Хеджи.

МИД Турции, реагируя на действия конгресса, обвинил США в попытке помешать мирному урегулированию на Кипре, указывает Al Jazeera. В Анкаре заявили, что снятие эмбарго на поставки оружия может привести к эскалации конфликта, который в 1974 году привел к разделению Кипра на две части (признанную ООН республику Кипр и непризнанную Турецкую республику северного Кипра).

В Афинах в свою очередь заявили, что не желают конфликтовать с Турцией и приглашают ее принять участие в проекте газопровода, по которому газ из Восточного Средиземноморья будет поступать в Европу.