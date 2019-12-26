Многодетный белорус: Почему мои дети должны вас кормить в старости? 26 26.12.2019, 9:18

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Откровенный видеомонолог.

Сергей Чайковский — отец четверых детей, одного от первого брака и трех — от второго. Сергею 31 год, он всегда хотел иметь большую и дружную семью. Говорит, что его мечта — видеть своих детей счастливыми и жизнерадостными, воспитанными и образованными. Сергей уверен, что делает все для того, чтобы это так и было, сообщает onliner.by.

Вспомните, что для вас было важно в детстве? Зарплата папы и мамы? Количество квадратных метров в квартире? Важно ли вам было, что вы ели, во что были одеты?

Скорее всего — не так уж сильно. Наверняка бо́льшую ценность представлял тот факт, что мама всегда рядом или что папа, большой и сильный, всегда придет на помощь и поддержит. По большому счету важно было только ощущение семьи. Так почему, вырастая, многие забывают о самом главном и живут, только считая авансы, зарплаты и квадратные метры, определяя уровень счастья семьи?

Сегодня вы услышите непопулярное мнение о том, что многодетные семьи — это прекрасно. Герой нашего сюжета уверен, что в последние десятилетия общество «сломалось». Вначале меркантильность была не самым уважаемым человеческим качеством, после — чертой характера, с которой удобнее жить, и вот в какой-то момент она стала необходимым условием нормального существования. Исходя из этого, рождение очередного ребенка теперь буквально высчитывают, взвешивая «за» и «против», подбивая финансы, строя прогнозы. Но, погрузившись с головой в «трезвомыслие», мы все чаще забываем о том, что ребенок в семье — это в первую очередь ценность, которую очень сложно (да и нужно ли?) измерить деньгами.

Вот лишь некоторые цитаты из этого видеомонолога:

В нашем обществе к многодетным семьям относятся, мягко говоря, неоднозначно. Главное: люди, которые становятся многодетными, не рожают детей ради жилья — это распространенный и совершенно необоснованный стереотип. Моим детям 13, 6 и 2 года. Если бы мы заводили их ради квартиры, то рожали бы, скорее всего, побыстрее, не правда ли?

Еще мне не нравится, что существует стереотип: большинство многодетных семей — неблагополучные. Я вижу семьи, где не могут справиться и с одним ребенком, и, думаю, именно эти люди на основании своего опыта уверены, что другие не способны заботиться о большой семье. Так вот — это не так.

Часто в новостях делается акцент на том, что очередное ЧП произошло именно в многодетной семье. Возникает иллюзия, что это — закономерность. Указывайте в сводках, что несчастье случилось в семье с одним ребенком, или делайте такой же акцент, когда ребенок из многодетной семьи выигрывает олимпиаду по физике. Почему этого не происходит?

Я никогда не задумывался о том, что буду многодетным, но всегда при этом хотел много детей. Пришел в исполком регистрировать младшую дочку, и тут мне сказали: «А вы знаете, что являетесь многодетной семьей?» Так и узнал.

В чем радость? Представьте себе, я прихожу домой, и навстречу бегут три дочки 2, 6 и 13 лет. И все они любят тебя не за что-то, а просто так, потому что ты есть. Это искренние и сильные чувства, которые мотивируют жить.

Когда рождалась младшая дочка Эля, я присутствовал на партнерских родах. Конечно, обязать всех отцов на законодательном уровне принимать участие в родах будет неправильно, но я уверен, что такой опыт изменил бы у многих мужчин отношение к женщине и семье.

Если в семье один ребенок, есть достаток, но ребенок при этом полностью предоставлен сам себе, смысла во всем происходящем очень мало.

Моя супруга была в декрете трижды, самый длинный декрет у нее длился год и десять месяцев. Этого промежутка нам хватило, чтобы научить дочку самостоятельно ходить в туалет, есть и т. д. Для того чтобы достигнуть такого результата, ребенком надо заниматься, это кропотливая работа.

Если говорить об осязаемой поддержке государства, на сегодняшний день я имею льготу в 50% на оплату питания в детском саду для младшей дочки и бесплатное питание в школе для старших. Это, собственно, все.

Мы сейчас живем в общежитии, две комнаты (33 кв. метра) на пятерых. В принципе, места хватает, но, конечно, хочется, чтобы у каждого ребенка был свой угол.

По поводу строительства жилья для многодетных семей. Ситуация очень простая: никто в нашей стране бесплатно квартиры многодетным не дает. Да, оказывается субсидирование — что-то около $350 в эквиваленте от стоимости «квадрата» я могу получить в кредит с минимальным процентом. Всю остальную стоимость квадратного метра мы оплачиваем по рыночной цене.