Королева Великобритании подвела итоги 2019 года 26.12.2019, 9:29

Маленькие шаги могут привести к значительным переменам.

Королева Великобритании Елизавета II записала видеообращение, в котором поздравила всех с Рождеством и подвела итоги уходящего 2019 года, сообщает nv.ua.

Королева отметила, что уходящий год был «ухабистым».

«Временами этот год ощущался довольно ухабистым, но маленькие шаги могут привести к значительным переменам», — заявила королева.

Она напомнила также, что в 2019 отмечались годовщины высадки человека на Луну и союзных войск в Нормандии. Монарх считает, что оба события говорят о способностях людей «отложить в сторону старые противоречия и продвигаться вперед вместе».

Елизавета II сообщила, что была счастлива в 2019 году, ведь у нее появился восьмой правнук.

«В основе Рождества лежит рождение ребенка», — заявила королева.