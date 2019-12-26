Поднимайся, Беларусь! 6 Татьяна Северинец

26.12.2019, 9:37

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ФОТО: «БЕЛСАТ»

29 декабря в 12.00 на Октябрьской площади.

Из интервью Лукашенко Венедиктову следует, что белорусы для него — скот, который за долги можно продать другому. Единственное, что его при этом волнует — власть.

Шантажирует, врет… Какой стыд!

Как можно уважать правителя страны, который прилюдно признается в приказах убивать — квасить, как сам выражается!?

Средневековый князек-самодур. Кто не хочет быть рабом, кто не раб этого князька, должен об этом заявить на Площади. Минск, Витебск...

Поднимайся, Беларусь! 29 декабря в 12.00 на Октябрьской площади в Минске.

Татьяна Северинец, «Фейсбук»