Поднимайся, Беларусь!6
- Татьяна Северинец
- 26.12.2019, 9:37
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29 декабря в 12.00 на Октябрьской площади.
Из интервью Лукашенко Венедиктову следует, что белорусы для него — скот, который за долги можно продать другому. Единственное, что его при этом волнует — власть.
Шантажирует, врет… Какой стыд!
Как можно уважать правителя страны, который прилюдно признается в приказах убивать — квасить, как сам выражается!?
Средневековый князек-самодур. Кто не хочет быть рабом, кто не раб этого князька, должен об этом заявить на Площади. Минск, Витебск...
Поднимайся, Беларусь! 29 декабря в 12.00 на Октябрьской площади в Минске.
Татьяна Северинец, «Фейсбук»