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Поднимайся, Беларусь!

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  • Татьяна Северинец
  • 26.12.2019, 9:37
  • 2,543
Поднимайся, Беларусь!
ФОТО: «БЕЛСАТ»

29 декабря в 12.00 на Октябрьской площади.

Из интервью Лукашенко Венедиктову следует, что белорусы для него — скот, который за долги можно продать другому. Единственное, что его при этом волнует — власть.

Шантажирует, врет… Какой стыд!

Как можно уважать правителя страны, который прилюдно признается в приказах убивать — квасить, как сам выражается!?

Средневековый князек-самодур. Кто не хочет быть рабом, кто не раб этого князька, должен об этом заявить на Площади. Минск, Витебск...

Поднимайся, Беларусь! 29 декабря в 12.00 на Октябрьской площади в Минске.

Татьяна Северинец, «Фейсбук»


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