США подготовили мощный киберответ против российской элиты 26.12.2019, 9:57

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Американское командование намерено осуществить это в случае вмешательства в президентские выборы 2020 года.

Киберкомандование США подготовило операцию против российской политической и экономической элиты на случай вмешательства хакеров в президентские выборы 2020 года, сообщает The Washington Post со ссылкой источники среди американских чиновников (перевод — РБК).

Собеседники издания при этом указывают, что президента Владимира Путина операция не затронет, потому что такой шаг «был бы слишком провокационным».

Речь может идти о получении доступа и использовании конфиденциальной информации о руководителях России. Другой вариант — поиск разногласий между представителями российской элиты. Предполагается, что в этом киберкомандованию помогут ЦРУ и Государственный департамент.

Подготовка операции связана с тем, что в прошлом месяце разведка предоставила секретный доклад, в котором говорится, что Россия при помощи хакеров попытается сеять разногласия среди американцев и намеренно обострять существующие противоречия в обществе.

О решимости противостоять внешним угрозам ранее говорил и возглавляющий киберкомандование США генерал Пол Накасоне. «Защита нашей страны, защита наших выборов — то, чем мы будем заниматься каждый день», — заявил он.

Как сообщает The Washington Post, определенные меры киберкомандование США уже приняло. В частности, речь идет об атаке так называемых троллей, которые в соцсетях действовали от имени американских граждан. В Вашингтоне уверены, что это происходит по заданию российского Агентства интернет-исследований.

Ранее в конгрессе США разработали законопроект DASKA. Он предполагает жесткие ограничения против России в том случае, если разведка и Госдепартамент совместно подтвердят, что она вмешивалась во внутреннюю политику Соединенных Штатов.