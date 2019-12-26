Что ждет белорусскую экономику в 2020 году 2 26.12.2019, 10:13

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Прогнозы экспертов.

Эксперты отмечают, что вероятная сделка с Россией по интеграционным соглашениям останется ключевой темой национальной повестки дня и в 2020 году. И это дилемма: согласие на эту масштабную сделку грозит обернуться для Беларуси ограничением или утратой экономического и институционального суверенитета страны, а отказ — усилит шоки для национальной экономики, пишет Татьяна Маненок в статье на сайте «Белрынок».

Бюджет-2020: впервые за последние годы с дефицитом

Совет республики Национального собрания Беларуси 3 декабря 2019 года одобрил проект республиканского бюджета на 2020 год. Следующим этапом станет подписание закона о бюджете Лукашенко. Впервые за семь лет бюджет будет дефицитным (995,1 млн рублей, 484,44 млн. долларов в эквиваленте, 0,7% ВВП).

Белорусские власти ожидают рост ВВП в 2020 году по целевому прогнозу на уровне 2,8% (показатель, утвержденный указом президента страны), по консервативному сценарию – в пределах 1,9%.

Бюджет-2020 сформирован исходя из среднегодового курса российского рубля к доллару — 67,5 рубля, среднегодового курса белорусского рубля к доллару — 2,24 рубля, среднегодовой цены на нефть — 60 долларов за баррель, ставки рефинансирования на уровне 9,5%. Объем импорта нефти из РФ для переработки в Беларуси предусмотрен в объеме 18 млн. тонн (при этом подписанный с РФ нефтяной баланс предусматривает поставки в Беларусь в 2020 году 24 млн. тонн нефти – прим. ред). Также бюджет сформирован с учетом роста цен на российский газ.

Доходы консолидированного бюджета в 2020 году практически не изменятся по сравнению с 2019 годом и составят 39,5 млрд. рублей (из них 24,43 млрд. рублей — доходы республиканского бюджета, плюс 0,3% к 2019 году). Расходы прогнозируются в сумме 40,9 млрд. рублей (республиканского — 25,42 млрд. рублей, плюс 11,4% к 2019 году).

Рост расходов бюджета в основном обусловлен ожидаемым ростом зарплат в бюджетной сфере. В год очередных президентских выборов планируется заметное увеличение зарплаты в бюджетной сфере. Предусмотренный бюджетом фонд оплаты труда запланирован в объеме 15 млрд. рублей, что на 1,8 млрд. рублей больше, чем ожидается в 2019 году. В том числе на зарплату работникам бюджетных организаций будет выделено 10,1 млрд. рублей (рост на 16%). Что должно позволить удержать зарплаты бюджетников на уровне 80% от средней по экономике и выполнить обещанное повышение зарплат педагогов и медиков.

В качестве основной причины дефицита бюджета называется отсутствие компенсации на реализуемый в РФ налоговый маневр в нефтяной сфере, что приводит к снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, а также прекращению действия механизма перетаможки (межбюджетный трансферт на сумму экспортных пошлин на нефть в объеме 6 млн. тонн).

Общий размер потерь доходной части республиканского бюджета в 2020 году в этой связи по сравнению с 2019 годом оценивается 1,88 млрд. рублей. Это связано с сокращением субсидий белорусской экономики со стороны РФ. В частности, бюджет не досчитается почти 1,6 млрд. рублей.

В связи со снижением поступления экспортных пошлин на нефтепродукты (по расчетам Минфина, в 2020 году средневзвешенная ставка пошлины на нефтепродукты уменьшится с 64,8 долларов за тонну до 43,2 долларов) поступления снизятся на 537,2 млн. рублей, Кроме того, из-за реализации в РФ налогового маневра и выпадения доходов от перетаможки нефти бюджет потеряет еще 950,9 млн. рублей.

Негативно на доходы бюджета повлияет рост цен на газ, снижение поступлений от экспорта калийных удобрений, а также снижение с 2,5 до 2 раз предельного коэффициента к ставкам местных имущественных налогов. Ставки остальных налогов будут проиндексированы на прогнозную инфляцию — 5%. Акцизы на автомобильное топливо менять не планируется, они были установлены на повышенном уровне уже в 2019 году.

В Минфине считают, что дефицитный бюджет на 2020 год не создает рисков для макроэкономического баланса. «Бюджет на 2020 год не создает угроз для макроэкономической сбалансированности», — сказал министр финансов Беларуси Максим Ермолович 3 декабря.

Более того, считает он, дефицитный бюджет представляет собой сигнал для проведения структурных реформ в экономике, в том числе с точки зрения повышения эффективности госпредприятий. «С точки зрения недолговых источников погашения госдолга ситуация выглядит достаточно сложно. Бюджет может справиться с внешними обязательствами государств, но поддерживать обязательства госпредприятий, поддерживать фискальные риски становится все сложнее и сложнее», — признал М. Ермолович. «Эффективность госпредприятий — это задача, которую надо решать в первоочередном порядке», — подчеркнул он.

Госдолг составит 54,4 млрд рублей

На погашение и обслуживание госдолга в 2020 году планируется направить 8,7 млрд. рублей. Только обслуживание долгов обойдется в 2,7 млрд. рублей.

На погашение долгов Минфин Беларуси планирует в 2020 году привлечь несвязанные заимствования на 1,950 млрд. долларов за счет размещения облигаций на внешнем (1,350 млрд. долларов) и внутреннем (600 млн долларов) финансовых рынках. На эти цели также будут направлены остатки средств бюджета-2019 (1,1 млрд. рублей) и возвращенные предприятиями кредиты (525,3 млн. рублей).

При этом Минфин разрабатывает программу управления госдолгом, в соответствии с которой государственный долг страны планируется снизить с 37% ВВП до 25% ВВП в 2025 году. «Это амбициозная и сложная задача, но мы рассматриваем ее как целевой показатель», — сказал Ермолович.

Стратегия управления госдолгом предусматривает в среднесрочной перспективе ежегодное рефинансирование до 75% суммы текущих обязательств по внешнему госдолгу и, соответственно, погашение 25% задолженности.

По данным Минфина, внешний государственный долг Беларуси на 1 ноября 2019 года составил 16,6 млрд. долларов, сократившись за январь-октябрь на 2%. Совокупный госдолг Беларуси (с учетом внутреннего госдолга) уменьшился с начала года на 5,9%, до 42,7 млрд. рублей на 1 ноября.

Всемирный банк ухудшил прогноз по темпам роста ВВП до 0,9%

Всемирный банк (ВБ) понизил свой прогноз по темпам роста ВВП в Беларуси в 2019 году на 0,8 процентных пункта до 1% (официальный прогноз предполагает рост ВВП Беларуси в 2019 году на 4%) На 2020 год прогноз снижен на 9,4 п.п. до 0,9%, на 2021 год – на 0,7 п.п.до 0,5%.

В экономическом обзоре ВБ для Беларуси, опубликованном 28 ноября, отмечается, что прогноз пересмотрен «на фоне ожидаемого ухудшения внешних условий, ограниченных возможностей для стимулирования спроса, а также неопределенностью в отношении белорусско-российских переговоров по вопросам дальнейшей экономической интеграции и оказания двусторонней финансовой поддержки».

Экономист ВБ Кирилл Гайдук на пресс-конференции 28 ноября отметил, что прогноз ВБ в середине 2019 года основывался на предположении о том, что Беларусь получит компенсацию потерь от налогового маневра в нефтяной отрасли РФ в объеме примерно 50% от потенциальных потерь. Нынешний прогноз ВБ основывается на предположении, что Беларусь в 2020-2021 годах не получит компенсации.

Хотя пока Беларусь из-за налогового маневра будет терять не очень много, но отсутствие компенсации все равно влияет на бюджет, — это выпадение доходов от вывозных таможенных пошлин. «Будут ли компенсации и в каком объеме, если будут, — мы не знаем. Сейчас мы сделали допущение, что в 2020-2021 годах компенсации не будет», — отметил Гайдук.

По его словам, при более благоприятных условий для заимствований на внешних рынках возможен какой-то позитивный импульс для роста белорусской экономики. Но, добавил он, «это не будет какой-то скачок, который позволит выйти на темпы роста свыше 2% в год в реальном выражении».

ЕБРР также ухудшил прогноз по росту экономики Беларуси

В майском обзоре Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозировал, что ВВП Беларуси в 2019 году вырастет на 2%, в 2020 году – на 1,8%. Теперь банк заметно ухудшил прогноз по росту экономики Беларуси в 2019-2020 годах.

«Экономический рост замедлится до 1,3% в 2019 году и 1,2% в 2020 году, но перспективы роста зависят от перспектив получения Беларусью компенсации за внедряемый Россией налоговый маневр, последствия которого остаются неясными», — говорится в обновленном макрообзоре для региона операций ЕБРР.

В обзоре также отмечается негативное влияние на экономику Беларуси поставок грязной российской нефти в апреле 2019 года. «Сбой поставок нефти из России на белорусские НПЗ во втором квартале 2019 года вызвал стагнацию производства в этом секторе и негативно сказался на объеме экспорта», — говорится в докладе.

ЕАБР подтвердил свои прогнозы

Евразийский банк развития (ЕАБР) подтвердил свои прогнозы по динамике роста ВВП Беларуси: в 2019 году на уровне 1,2%, в 2020 году – 1,5%.

Как отмечают эксперты банка, слабый внешний спрос ограничивает экспортный потенциал стран-участниц ЕАБР и является одним из факторов замедления экономического роста в регионе, который, по оценкам ЕАБР, составит 1,5% в 2019 году после 2,5% в 2018 году.

Эксперты банка прогнозируют ускорение темпа прироста агрегированного ВВП стран-участниц ЕАБР до 2% в 2020 году. «В Республике Беларусь ожидается сохранение сдержанной деловой активности (прирост ВВП на 1,5% в 2020 году) в условиях структурных ограничений и неопределенности внешнеэкономических условий», — говорится в обзоре.

Риски для ценовой конъюнктуры в большинстве стран-участниц ЕАБР смещаются в сторону дезинфляционных. «Это в свою очередь нашло отражение в траектории ценовых индикаторов Беларуси, где дополнительными дезинфляционными факторами выступают переоцененность национальной валюты и исчерпание эффекта низкого урожая 2018 году», — отмечается в обзоре ЕАБР.

Прогноз МВФ стал более пессимистичен

В октябре МВФ опубликовало прогноз по ВВП Беларуси. Оценки МВФ основываются на отсутствии структурных реформ в Беларуси и компенсаций со стороны России по налоговому маневру. В результате, согласно расчетам фонда, в 2020 году белорусская экономика вырастет лишь на 0,3%. вместо 2,2%, которые прогнозировались ранее. В 2021 году рост ВВП снизится до 0,1%, в 2022 году – до 0,06%, в 2023 году – до 0,03%, а в 2024 году будет рецессия – минус 0,4%.

Советник исполнительного директора МВФ Александр Заборовский в кулуарах «Кастрычніцкага эканамічнага форума KEF–2019» 31 октября отмечал, что фонд может пересмотреть этот прогноз в лучшую сторону.

Беларусь и структурные реформы

Структурные преобразования в важных областях являются ключом к снижению уязвимостей и повышению потенциала роста экономики Беларуси, подчеркивается в Экономическом обзоре Всемирного банка (ВБ), который был презентован 28 ноября.

При этом экономисты ВБ обращают внимание, что недавно принятые в Беларуси меры по стимулированию развития частного сектора могут сработать не в полной мере, если не сделать более значимые шаги в отношении реструктуризации госпредприятий для повышения эффективности распределения ресурсов и снижения фискальных рисков.

Для смягчения социальных последствий при проведении структурных реформ в Беларуси ВБ рекомендует усилить систему социальной защиты в части поддержки безработных, а также улучшить таргетирование действующих программ социальной защиты уязвимых групп.

Министр финансов Максим Ермолович в конце ноября заявил, что Беларусь и МВФ расходятся в вопросе скорости проведения структурных реформ и в 2020 году по этой теме вряд ли договорятся.

«Наши партнеры из МВФ однозначно хотели бы видеть более быстрые реформы в государственном секторе, более активное повышение тарифов на услуги ЖКХ для компенсации затрат на оказание этих услуг и сокращение бюджетной поддержки. Здесь мы пока расходимся по скорости этих действий, и перспектив того, что придем к согласию по этим двум позициям в следующем году, я не вижу», — сказал Ермолович журналистам 27 ноября.

Но, добавил он, в рамках программы социально-экономического развития на следующую пятилетку Беларусь во взаимодействии со ВБ и МВФ будет обсуждать их предложения и их видение того, как должна реализовываться экономическая политика в стране.