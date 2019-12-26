Найден способ разогнать компьютеры до «скорости света» 4 26.12.2019, 10:28

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Изображение: University of Konstanz

Европейские физики разработали экспериментальную установку.

Группа европейских ученых нашла способ переноса электронов в полупроводниковых схемах в масштабах фемтосекундного диапазона, воздействуя на частицы светом. В будущем это позволит создать сверхбыстрые вычислительные устройства, например компьютеры, чья тактовая частота сравнима с колебаниями световой волны. Кратко об исследовании сообщается в пресс-релизе на phys.org (перевод — lenta.ru).

Физики разработали экспериментальную установку со сверхбыстрым лазером, способным производить 100 миллионов световых импульсов в секунду. Конструкция также включала в себя наноструктуры из золота, подходящие для высокоточных измерений и манипулирования электронами. С помощью лазера удалось «переключать» электрический ток со скоростью примерно 600 аттосекунд (600 на 10 в минус 18-й степени секунды).

Этот процесс происходит во временных масштабах, составляющих менее половины периода колебаний электрического поля светового импульса.

Современные электронные компоненты, основанные на технологии кремниевых полупроводников, могут переключаться в течение пикосекунд (10 в минус 12-й степени секунды). Мобильные устройства работают на частоте порядка гигагерц, а некоторые транзисторы — на частоте порядка терагерц (10 в 12-й степени герц). Однако дальнейшее увеличение скорости представляет собой сложную задачу.

Результаты научной работы позволяют понять, как свет взаимодействует с конденсированной средой внутри полупроводников. Опираясь на подход манипулирования электронами с помощью света, ученые в будущем исследуют перенос электрона в устройствах больших масштабов.